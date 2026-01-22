नौतनवा में श्रीराम भक्ति का सैलाब, प्राण-प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर विशाल भंडारा आयोजित

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर पूरे देश में श्रद्धा व उल्लास से धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में नौतनवा नगर के सरदार भगत सिंह चौक पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।

इस दिव्य आयोजन का उद्देश्य अयोध्या धाम में स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों तथा सनातन संस्कृति के प्रति जन-आस्था को और अधिक सशक्त व प्रेरणादायी बनाना है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से —

गोपाल जोशी, बेचू चौरसिया, रवि जायसवाल, अभिषेक जोशी, दयाराम जायसवाल, धर्मात्मा जायसवाल, डॉ. अमित, गौतम जोशी

सहित बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे और भंडारे की सेवा में योगदान दिया।

