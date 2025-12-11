San Francisco : सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस रोबो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया , टैक्सी ने खुद पहुंचाया अस्पताल

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस एक टैक्सी ने कमाल कर दिया है। खबरों के अनुसार, इस सप्ताह सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में वेमो रोबोटैक्सी में यात्रा (Traveling in a Waymo robotaxi) कर रही एक गर्भवती महिला के लिए एक अप्रत्याशित घटना तब घटी जब उसने रोबोटैक्सी में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को (UCSF) मेडिकल सेंटर जा रही थीं, तभी उनके प्रसव पीड़ा (Labor pains) शुरू हो गई और बच्चा गाड़ी में ही पैदा हो गया।

सेल्फ-ड्राइविंग कार कंपनी वेमो ने बताया कि सोमवार रात को सवारी के दौरान वेमो की रिमोट राइडर सपोर्ट टीम (Remote Rider Support Team) ने “असामान्य गतिविधि” का पता लगाया और महिला की स्थिति जानने के लिए कॉल किया और 911 पर संपर्क किया। वेमो ने बताया कि महिला ने कार की पिछली सीट पर ही बच्चे को जन्म दिया और आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने से पहले ही वह सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंच गई।

UCSF की प्रवक्ता जेस बर्थोल्ड ने पुष्टि की कि मां और बच्चा अस्पताल लाए गए हैं। दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन मां अभी इंटरव्यू के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वेमो ने कहा कि सफर के बाद गाड़ी को सर्विस से हटा कर पूरी तरह साफ-सफाई की गई।

वेमो के प्रवक्ता ने कहा, “हमें गर्व है कि हम जीवन के हर छोटे-बड़े पल में भरोसेमंद सवारी प्रदान करते हैं, नवजात शिशुओं से लेकर कई वर्षों के बच्चों तक की सेवा करते हैं। हम नए परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और जीवन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों पर उन्हें सुरक्षित रूप से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं।”