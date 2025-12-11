  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. San Francisco : सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस रोबो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया , टैक्सी ने खुद पहुंचाया अस्पताल

San Francisco : सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस रोबो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया , टैक्सी ने खुद पहुंचाया अस्पताल

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस एक टैक्सी ने कमाल कर दिया है। खबरों के अनुसार, इस सप्ताह सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में वेमो रोबोटैक्सी में यात्रा (Traveling in a Waymo robotaxi) कर रही एक गर्भवती महिला के लिए एक अप्रत्याशित घटना तब घटी जब उसने रोबोटैक्सी में ही बच्चे को जन्म दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

San Francisco : सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस रोबो में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया , टैक्सी ने खुद पहुंचाया अस्पताल

San Francisco : सैन फ्रांसिस्को में ड्राइवरलेस रोबो में एक महिला ने...

गोवा नाईट क्लब में हुए अग्निकांड के मामले में दोनों लूथरा भाई को थाईलैंड पुलिस ने किया गिरफ्तार, जल्द ही करेंगे भारत डिपोर्ट

गोवा नाईट क्लब में हुए अग्निकांड के मामले में दोनों लूथरा भाई...

VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19 की मौत 16 घायल, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

VIDEO: ऐतिहासिक शहर में हुआ बड़ा हादसा, दो बहुमंजिला ईमारते गिरी, 19...

Viral Video : गुवाहाटी कॉन्सर्ट में विदेशी महिला संग बदसलूकी, रोती हुई बोली-अपने हाथ दूर रखो

Viral Video : गुवाहाटी कॉन्सर्ट में विदेशी महिला संग बदसलूकी, रोती हुई...

VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली युवक ने किया तिरंगे काअपमान

VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली...

Video: पाक सेना का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी तो निकला छिछोरा, महिला पत्रकार को सारेआम किए अश्लील इशारे

Video: पाक सेना का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी तो निकला छिछोरा, महिला...