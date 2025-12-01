गोमतीनगर सड़क किनारे बैठाया मिला महिला का शव, घंटों तक नहीं हटी तो पहुंची पुलिस

लखनऊ। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर जैसे पॉश इलाके में अजीब ढंग से रखा हुआ महिला का शव मिला। शव को सड़क के किनारे नाली के ऊपर दीवार के सहारे रखा गया था। आने-जाने वाले लोगों को घंटों तक यही लगता रहा कि कोई महिला बैठी होगी। जब वह दोपहर तक अपनी जगह से हिली नहीं तो पुलिस को सूचना दी।

लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) पहुंची तो पता चला कि वह किसी महिला की डेडबॉडी है। शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पूरे शरीर पर घसीटने की वजह से मिट्टी लगी हुई थी। पैरों में भी पकड़ने के निशान बने थे। पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या की गई होगी। उसके बाद शव को यहां ठिकाने लगाया गया है।

नहीं हो पाई शव की शिनाख्त

गोमतीनगर थाना (Gomti Nagar Police Station) क्षेत्र के विशालखंड-2 (Vishalkhand-2) में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव रिटायर्ड IAS प्रीतम सिंह (Retired IAS Pritam Singh) के बाहर रखा था। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी (Inspector Brajesh Tiwari) ने कहा कि महिला की उम्र 45 साल के आसपास लग रही है। आसपास टीम में लगाकर पहचान कराई जा रही है। वहीं, मामले में एसीपी गोमतीनगर बृज नारायण (ACP Gomti Nagar Brij Narayan) ने कहा-पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Postmortem Report) के आधार पर ही कुछ कह पाना संभव है। फिलहाल, इलाके के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है।