  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया जश्न ,यूजर्स बोले ‘शादी मत करना

Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया जश्न ,यूजर्स बोले ‘शादी मत करना

आज कल रिश्तों में लगातार दरार हो रहे हैं। पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं जिसके बाद लोग तलाक लेने का फैसला लेते हैं । तलाक की प्रक्रिया (process) काफी लंबी और थका देने वाली होती है इसीलिए जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो लोग  थोड़ा शांत महसूस करते हैं । इस बात को लेकर एक वीडियो सोशल जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे दिख रहा आदमी अपने तलाक का जश्न मना रहा है। जश्न मनाने के लिए उसने पहले दूध से नहाया, फिर नए कपड़े और जूते पहने। इसके बाद केक काटा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

आज कल रिश्तों में लगातार दरार हो रहे हैं। पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं जिसके बाद लोग तलाक लेने का फैसला लेते हैं । तलाक की प्रक्रिया (process) काफी लंबी और थका देने वाली होती है। इसीलिए जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो लोग  थोड़ा शांत महसूस करते हैं । इस बात को लेकर एक वीडियो सोशल जमकर वायरल हो रहा है। जिसमे दिख रहा आदमी अपने तलाक का जश्न मना रहा है। जश्न मनाने के लिए उसने पहले दूध से नहाया, फिर नए कपड़े और जूते पहने। इसके बाद केक काटा । सोशल मीडिया पर लोग इस आदमी के जश्न मनाने के अनोखे तरीके को देखकर कई तरीके की बाते कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह तरीका पसंद आ रहा है, तो कुछ को नहीं. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला।

पढ़ें :- Viral video: युवक ने दोस्त के साथ किया ऐसा प्रैंक, यूजर्स नहीं रोक पा रहे हंसी

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक आदमी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी शादी टूटने यानी तलाक का जश्न मना रहा है। वीडियो में वह अपनी मां के साथ दूध से नहाते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद, वह अच्छे कपड़े पहनकर एक केक काटता है, जिस पर “Happy Divorced” (तलाक मुबारक हो) लिखा है। इस जश्न में उसकी माँ नज़र आ रही हैं। और वे काफी खुश हो रही हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसके बाद यह वायरल हो गया।  इंस्टाग्राम यूजर बिरादर डीके ने 25 सितंबर को ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्हें नहाकर नया कपड़ा पहना और फिर केक काटा।

120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश क्लिप

वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि उसकी मां उस शख्स पर दूध डाल रही है। कैप्शन में बिरादर ने लिखा, “कृपया खुश रहें और खुद को सेलिब्रेट करें, उदास न हों. 120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश लिया नहीं दिया. सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स, सिंगल और खुश. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह संकेत दिया कि उन्होंने न तो सोना और नकदी ली है और न ही दी है और अब वे “स्वतंत्र और खुश” हैं।

लोगों ने कहा-शादी मत करना

पढ़ें :- Viral Video: दिव्यांग डिलीवरी ब्वॉय ने महिला ग्राहक को भेजा ऐसा मैसेज,पढ़कर लोगों की आखें हुई नम

बता दें कि  वेदियो आने के बाद  यूजेर्स  युवक कि खूब क्लास लगा रहे हैं । एक यूजर ने लिखा कि ” उम्मीद है कि आपकी पूर्व पत्नी आपसे ज्यदा खुश होगी। वहीं दूसरे ने लिखा कि  प्यारी लड़कियों, अगर तुम अपनी जिंदगी में शांति से रहना चाहती हो तो कृपया मम्माज बाय से दूर रहो, वरना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ.

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया जश्न ,यूजर्स बोले 'शादी मत करना

Viral video : तलाक के बाद दूध से नहाकर युवक ने मनाया...

Video Viral: 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर, अबू धाबी एयरपोर्ट पर अफ्रीकी राजा का कुनबा देख उड़े लोगों के होश

Video Viral: 15 पत्नियां, 30 बच्चे और 100 नौकर, अबू धाबी एयरपोर्ट...

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की...

Viral Video : डिलीवरी बॉय ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मिली ये सजा

Viral Video : डिलीवरी बॉय ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर...

Viral video: युवक ने दोस्त के साथ किया ऐसा प्रैंक, यूजर्स नहीं रोक पा रहे हंसी

Viral video: युवक ने दोस्त के साथ किया ऐसा प्रैंक, यूजर्स नहीं...

Viral News: ऐसे दोस्तों से सावधान रहें-सतर्क रहें, करतूत जानकार आप भी हो जाएँगे दंग

Viral News: ऐसे दोस्तों से सावधान रहें-सतर्क रहें, करतूत जानकार आप भी...