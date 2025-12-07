VIDEO: चलती हुई ट्रेन की छत पर चढ़ कर युवक लगा दौड़ने, 40 मिनट के रेस्क्यू के बाद जीआरपी ने उतारा नीचे, प्रभावित हुई छह ट्रेने

प्रतापगढ़। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में उस समय हाहाकार मच गया, जब एक युवक चलती हुई ट्रेन की छत पर चढ़ गया और दोड़ने लगा। घटना शनिवार शाम की मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन की है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की करीब 40 मिनट के मशक्कत बाद युवक को नीचे उतारा गया, जिसके बाद जीआरपी ने युवक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक विक्षिप्त है। पूरा मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

नई दिल्ली से चलकर मंडवाडीह तक जाने वाली (14258) काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस शनिवार शाम करीब चार बजकर 20 मिनट पर प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। करीब चार बजकर 30 मिनट पर एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ने लगा। इस दौरान ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और ट्रेन की छत पर चढ़ गया। इस दौरान ट्रेन भी चल दी और युवक ट्रेन की छत पर चलने लगा। ट्रेन की ठीक ऊपर हाईटेंशन तार गुजर रहे थे। आनन-फानन में यात्रियों ने रेलवे के अधिकारियों और जीआरपी को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे अ​धिकारी और जीआरपी के कर्मी वहां पर पहुंच गए।

इस दौरान युवक ट्रेन की छत पर भागने लगा और लगभग चार डिब्बों को पार भी कर गया। गनिमत इस बात की रहीं की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने बिजली सप्लाई बंद करा दी थी। वहीं जीआरपी के सिपाही जब युवक को नीचे उतारने के लिए ट्रेन पर चढ़े तो युवक और तेजी से भागने लगा। जीआरपी के एक सिपाही ने युवक को दौड़ा कर दबोच लिया। कड़ी मशक्कत के बाद जीआरपी के सिपाहियों ने युवक को सुरिक्षत नीचे उतारा। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि युवक की पहचान संतकबीर नगर निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद अनस के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से विक्षप्त है और मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन के पास दिन भर धूमता रहता है। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान लगभग 40 मिनट तक छह ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर खड़ी रहीं। युवक को नीचे उतारने के बाद ट्रेनों को हरी झंडी दी गई।