कार से सड़क पर युवक कर रहे थे जानलेवा स्टंट, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने सिखाया सबक

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली युवकों के अंदर से पुलिस का डर खत्म हो गया है। अपनी जिंदगी को तो दाव पर लगा रहे थे। साथ में सड़क पर चल रहे लोगों की जिंदगी खतरे पर डाल दी थी। युवक अपनी अलग अलग कारों से आईटीओ से सराय काले खां की रिंग रोड पर स्टंट कर रहे थे। इस दौरान किसी ने युवकों का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी कारें भी जब्त कर ली है।

बता दे कि 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते है​ कि कुछ युवक चार से पांच कारों से आईटीओ से सराय काले खां की रिंग रोड से नोएडा की ओर जा रहे है। इस दौरान एक युवक कार का सनरूफ खोल कर बाहर निकला हुआ है तो कुछ युवक कार के शिशे खोल कर बाहर निकल कर नाच रहे है। इस दौरान कार तेजी से चल रही है और सड़क पर इधर उधर लहलहा रही है। इस दौरान पीछे चल रहे एक व्यक्ति ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने मामले को गं​भीरता से लिया और वीडियो की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि वीडियो 26 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे के आस पास का है। कार की नंबर के आधार पर पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी। रविवार को पुलिस ने पांच स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार करने वालों में बटला हाउस निवासी 20 वर्षीय अल्मास अरशद, इमामबाड़ा जोगाबाई एक्टेंशन ओखला निवासी 26 वर्षीय सरफराज, जाखिर नगर ओखला निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद इमरान कुरेशी, बटला हाउस निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद शब्बीर और जामिया नगर निवासी 22 वर्षीय साद अब्दुल्लाह है। आरोपियों के पास चार कारे भी जब्त की गई है। सभी आरोपियों पर सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लघन के तहत मामला दर्ज किया गया है।