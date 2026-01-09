अब सिर्फ 75 रुपये में बनेगा ATM जैसा मजबूत आधार कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

Aadhaar PVC Card: आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब कागज़ वाला आधार कार्ड (Aadhaar Card) जल्दी फट जाए, भीग जाए या खराब हो जाए। इसी समस्या का समाधान Aadhaar PVC Card है । जिसे UIDAI ने आम लोगों की सुविधा के लिए शुरू किया है। Aadhaar PVC Card एक प्लास्टिक कार्ड होता है, बिल्कुल ATM या PAN कार्ड जैसा। यह हल्का, मजबूत, वॉटरप्रूफ और लंबे समय तक चलने वाला होता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनवाने के लिए किसी एजेंट या साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ 75 रुपये देकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। UIDAI द्वारा जारी Aadhaar PVC Card में QR कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी जाती है, जिससे यह पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहता है। ऑर्डर करने के बाद यह कार्ड EMS Speed Post के जरिए आपके पते पर पहुंचाया जाता है। PVC Card कैसे ऑर्डर करें?

Aadhaar PVC Card की कीमत कितनी है?

UIDAI के अनुसार Aadhaar PVC Card की कीमत सिर्फ 75 रुपए प्रति ऑर्डर है। इसमें शामिल है: GST, Speed Post से डिलीवरी चार्ज। यानी 75 रुपए के अलावा आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता।

Step 1: सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और Order Aadhaar PVC Card वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

Step 2: अब आपको अपना: 12 अंकों का Aadhaar Number या Virtual ID (VID) डालना होगा। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें और “Send OTP” पर क्लिक करें।

Step 3: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। अब ₹75 का ऑनलाइन पेमेंट करें। आप: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा।

Aadhaar PVC Card कब तक पहुंचेगा?

ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद Aadhaar PVC Card को EMS Speed Post के जरिए भेजा जाता है। आमतौर पर यह 5 से 10 कार्यदिवस में आपके पते पर पहुंच जाता है।