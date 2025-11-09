बिगबॉस से बेघर होने से पहले Abhishek Bajaj की खुली पोल, सलमान खान ने अशनूर कौर को दिखाया आईना

Bigg Boss 19: बॉलीवुड के भाईजान यानि सलमान खान बिगबॉस 19 में किसी न किसी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगी थी और इस हफ्ते भी तान्या को सुनाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं फरहाना भट्ट को भी खूब खरी-खोटी सुनाई गई।अब अगले वीकेंड का वार एपिसोड में कुछ और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगने वाली है जिनमें मृदुल तिवारी भी शामिल हैं। मृदुल को कैप्टेंसी टास्क में अग्रेशन दिखाने के लिए फटकार मिलेगी। वहीं एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को फटकार मिली।

सलमान खान ने अशनूर को दिखाया आईना

बता दें कि बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार का नया एपिसोड सामने आया है जिसमें होस्ट सलमान खान, अभिषेक बजाज से कह रहे हैं, “अभिषेक तुम यूनीक पर्सनैलिटी हो। यहां तक कि अशनूर, इस सिचुएशन के लिए आप ही जिम्मेदार हो क्योंकि आप इतनी शैडो में रही हो अभिषेक के साथ कि वो तो छा गया लेकिन आप दब के रह गईं।”

अभिषेक बजाज को लगी फटकार

अभिषेक बजाज को तान्या मित्तल के कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए भी सुनाया गया। सलमान ने कहा, “तान्या तो तुझ पर फुल फ्लर्ट करना चाहती है भाई। तो कॉम्प्लीमेंट लेते समय इन्होंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया और बाद में उसे फ्लर्टिंग का नाम दे दिया। यहां पर कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है किसी का। यह जो हंसी की आड़ में अशनूर, जो पूरा ये खा गए हैं। कहीं कुछ ज्यादा ही देर न हो जाए।” यह सुनकर अशनूर वहां से उठकर चली जाती हैं।

बिग बॉस 19 से एविक्ट हुए अभिषेक

बता दें कि इस हफ्ते बिग बॉस के घर में डबल एविक्शन होगा जिसमें अभिषेक बजाज के भी एलिमिनेट होने की खबर है। अब एविक्शन से पहले अभिषेक को फटकार लगाने और अशनूर को सच दिखाने के बाद दोनों का रिश्ता कैसा होगा? यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चल सकेगा।