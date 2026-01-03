  1. हिन्दी समाचार
अभिषेक बनर्जी, बोले-भाजपा एक सांप की तरह है, अगर आंगन में रखेंगे तो आखिरकार वह आपको ही डसेगा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) से पहले ही राज्य की राजनीति में सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) और भाजपा (BJP) के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) के भतीजे और टीएमसी (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (National General Secretary Abhishek Banerjee) ने भाजपा की तुलना सांप कर दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) से पहले ही राज्य की राजनीति में सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) और भाजपा (BJP) के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) के भतीजे और टीएमसी (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (National General Secretary Abhishek Banerjee) ने भाजपा की तुलना सांप कर दी है।

अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने शनिवार को भाजपा (BJP)  पर बड़ा जुबानी हमला किया। उन्होंने अलीपुरद्वार में एक कार्यक्रमम के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP)  एक सांप की तरह है। इतना ही नहीं टीएमसी सांसद (TMC MP) ने एसआईआर (SIR) के दौरान कथित तौर पर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) पर भी निशाना साधा।

अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने अपने बयान में कहा कि भाजपा (BJP)  एक सांप की तरह है। अगर आप अपने आंगन में 1 या 18 सांप रखेंगे, तो आखिरकार वह आपको काटेंगे ही। इस बार आने वाले चुनावों में यह पक्का करें कि अलीपुरद्वार में कोई सांप न रहे। कार्यक्रम के दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि मैं भाजपा (BJP) से 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूं, और इस तरह के बर्ताव के आगे सिर्फ भाजपा (BJP) ही झुकती है। आने वाले चुनावों में ईवीएम (EVM) के जरिए उन्हें सबक सिखाने के लिए लाइन में खड़े हों। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन्हें आखिर में सत्ता से हटाना ही होगा।

ज्ञानेश कुमार को बताया ‘वैनिश कुमार’

उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार में रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  ने वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) पर सीधा निशाना साधा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि योग्य मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कथित तौर पर गलत तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar)  को ‘वैनिश कुमार’ कहा।

उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को जानते हैं? वह एक जादूगर हैं। वह जीवित लोगों को वोटर लिस्ट से गायब कर सकते हैं और मरे हुए लोगों को चला सकते हैं। वह अब ‘वैनिश कुमार’ हैं।” इतना ही नहीं अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने एसआईआर (SIR) अभ्यास की तुलना नोटबंदी से की, और नरेंद्र मोदी सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

