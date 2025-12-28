राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एबीवीपी का “राष्ट्र प्रथम” कार्यक्रम सम्पन्न

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौतनवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में शनिवार को “राष्ट्र प्रथम” विषयक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीवीपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एबीवीपी के राष्ट्रीय संयोजक, नेपाली विद्यार्थी कार्य प्रियांशु त्रिपाठी तथा नगर मंत्री आशुतोष यादव उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि श्री शाही ने “मेरा देश, मेरी जिम्मेदारी” विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को समग्र विकास तथा प्रौद्योगिकी आधारित शोध से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रणाली में निरंतर नवाचार से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक वैश्विक आयाम दिए जा सकते हैं।

उन्होंने “Think Globally, Act Locally” की अवधारणा को प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचाने पर जोर देते हुए फार्मेसी क्षेत्र की महत्ता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि “डॉक्टर जीवन देता है, लेकिन फार्मासिस्ट उस जीवन को आसान बनाता है।” कोविड-19 महामारी के दौरान फार्मासिस्टों ने सेवा-भाव से मानवता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री शाही ने विद्यार्थियों में “My Campus, My Responsibility” की भावना विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ा-लिखा होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ज्ञानवान होना ही वास्तविक शिक्षा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक नवाचारों को अपनाते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए।

कॉलेज के निदेशक डॉ. शोभाराम साहू ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सुरक्षा, संस्कृति और नई शिक्षा नीति 2020 को समझकर विद्यार्थी देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

कार्यक्रम का संचालन एसोसिएट प्रोफेसर छाया राठौर साहू ने किया।

इस अवसर पर हरेंद्र प्रसाद, अमित त्रिपाठी, अजीत कुमार वर्मा, इनायतुल्लाह मोहम्मद, सेफ मोहम्मद हुसैन, हरिओम जायसवाल, तरन्नुम परवीन, आरजू खान, आकांक्षा चौरसिया, प्रीति जायसवाल, निशा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं।

कार्यक्रम राष्ट्रवाद, संस्कार एवं शैक्षिक जागरूकता के संदेश के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट