राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौतनवा में धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस, देशभक्ति से सराबोर रहा परिसर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। तिरंगे की शान और देशभक्ति के जज़्बे से पूरा परिसर रंगा दिखाई दिया। संस्थान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं स्टाफ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉलेज के संस्थापक अमरमणि त्रिपाठी, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक डॉ. अजीत मणि त्रिपाठी, अमनमणि त्रिपाठी (पूर्व विधायक) एवं अनंतमणि त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर किया गया।

अपने संबोधन में संस्थापक अमरमणि त्रिपाठी ने युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक कर्तव्यों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी में दायित्वों के प्रति जागरूकता ही राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाएगी।

प्रबंधक डॉ. अजीत मणि त्रिपाठी ने संविधान के आदर्शों, राष्ट्र-निर्माण में अनुशासन और कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला।

वहीं कॉलेज के निदेशक डॉ. शोभाराम साहू ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रभावी शक्ति बताया।

इस अवसर पर शिक्षकों में हरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, अमित त्रिपाठी, अर्जुन खान, आकांक्षा चौरसिया, निशा गुप्ता, मोहम्मद साहब, अजीत कुमार वर्मा, शैलेंद्र मिश्रा, प्रमोद कुमार सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व देशभक्ति कार्यक्रमों से समारोह में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट