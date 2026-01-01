नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक्शन, दिल्ली पुलिस ने काटे 868 चालान

  1. हिन्दी समाचार
New Year's Eve in Delhi: नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने और स्टंट बाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने के लिए 868 चालान काटे। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है

Updated Date

New Year’s Eve in Delhi: नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने और स्टंट बाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने के लिए 868 चालान काटे। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है।

एक अधिकारी ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने के लिए 868 चालान काटे। उन्होंने बताया कि नशे में गाड़ी चलाने, तेज़ रफ़्तार, मोटरसाइकिल स्टंट और दूसरी खतरनाक उल्लंघनों को रोकने के लिए मुख्य सड़कों, नाइटलाइफ़ हब और रिहायशी इलाकों में स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें तैनात की गई थीं।

पूरी रात कई चेकपॉइंट पर ब्रेथलाइज़र टेस्ट किए गए, जिसमें टीमें जगह बदल-बदलकर जांच कर रही थीं जिससे मोटर चालक जांच से बच न सकें। ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा, दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20,000 जवानों की फ़ोर्स तैनात की।

भीड़ की आवाजाही पर नज़र रखने और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए CCTV कैमरों से निगरानी और ज़िला कंट्रोल रूम के बीच रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस, हौज खास और एयरोसिटी जैसे इलाकों पर खास ध्यान दिया गया, जहां भीड़भाड़ ज़्यादा होती है।

सिटी पुलिस फोर्स ने कहा कि इस अभियान का मकसद सिर्फ़ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना नहीं था, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ़ एक कड़ा संदेश देना भी था, जो सड़क हादसों का एक बड़ा कारण है।

