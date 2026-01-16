अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ​क्राइम-थ्रिलर फिल्म दलदल में करेंगी डीसीपी का अभिनय, 240 से अधिक देशों में होगी रिलीज

नई दिल्ली। भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) स्टारर फिल्म दलदल (movie daldal) के मेकर्स ने शुक्रवार को टीज़र जारी किया और आने वाली क्राइम-थ्रिलर (crime-thriller) की प्रीमियर डेट की घोषणा की। फिल्म में दर्शकों को अपराध की अंधेरी और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ भूमि पेडनेकर को रीटा फरेरा के रूप में दिखाती है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की नई नियुक्त डीसीपी हैं। वह खुद को ज़िंदगी और मौत के इस खेल में एक बेरहम कातिल का सामना करते हुए पाती हैं। पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल (Samara Tijori and Aditya Rawal) भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फिल्म दलदल 30 जनवरी को पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए तैयार है। टीज़र की शुरुआत में डीसीपी रीटा फरेरा पर फोकस से होती है, जो न्याय के लिए समर्पित एक पुलिस अधिकारी है। लेकिन अपने अतीत के अपराधबोध से परेशान है। वह एक बेरहम कातिल की खौफनाक तलाश में फंस जाती है। टीज़र दर्शकों को हिंसा और मनोवैज्ञानिक डर से भरी दुनिया में ले जाता है। यह दिखाता है कि पीड़ितों की बेरहमी से हत्या की गई है। कलाइयां काटी गई हैं, मुंह में कच्चे मांस के टुकड़े, मोबाइल फोन और दूसरी चीज़ें ठूंस दी गई हैं। हर अपराध एक गहरी विकृत मानसिकता को उजागर करता है। जैसे-जैसे जांच गहरी होती जाती है। रीता खुद को केस की क्रूरता और अपनी अंदरूनी उथल-पुथल के बीच फंसा पाती है। साथ ही फोर्स के अंदर मौजूद भेदभाव का भी सामना करती है। मेकर्स ने कहा कि दलदल सिर्फ एक क्राइम सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि ट्रॉमा और नैतिकता की एक दमदार पड़ताल है। अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित, इसे त्रिवेनी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखा है।