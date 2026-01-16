  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ​क्राइम-थ्रिलर फिल्म दलदल में करेंगी डीसीपी का अभिनय, 240 से अधिक देशों में होगी रिलीज

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ​क्राइम-थ्रिलर फिल्म दलदल में करेंगी डीसीपी का अभिनय, 240 से अधिक देशों में होगी रिलीज

भूमि पेडनेकर-स्टारर फिल्म दलदल के मेकर्स ने शुक्रवार को टीज़र जारी किया और आने वाली क्राइम-थ्रिलर की प्रीमियर डेट की घोषणा की। फिल्म में दर्शकों को अपराध की अंधेरी और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ भूमि पेडनेकर को रीटा फरेरा के रूप में दिखाती है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की नई नियुक्त डीसीपी हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) स्टारर फिल्म दलदल (movie daldal) के मेकर्स ने शुक्रवार को टीज़र जारी किया और आने वाली क्राइम-थ्रिलर (crime-thriller) की प्रीमियर डेट की घोषणा की। फिल्म में दर्शकों को अपराध की अंधेरी और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज़ भूमि पेडनेकर को रीटा फरेरा के रूप में दिखाती है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की नई नियुक्त डीसीपी हैं। वह खुद को ज़िंदगी और मौत के इस खेल में एक बेरहम कातिल का सामना करते हुए पाती हैं। पेडनेकर के साथ इस सीरीज़ में समारा तिजोरी और आदित्य रावल (Samara Tijori and Aditya Rawal) भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

पढ़ें :- खत्म हुआ मिर्जापुर द फिल्म का इंतजार, वीडियो शेयर कर अभिनेता अली फजल ने दी बड़ी जानकारी

फिल्म दलदल 30 जनवरी को पूरे भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए तैयार है। टीज़र की शुरुआत में डीसीपी रीटा फरेरा पर फोकस से होती है, जो न्याय के लिए समर्पित एक पुलिस अधिकारी है। लेकिन अपने अतीत के अपराधबोध से परेशान है। वह एक बेरहम कातिल की खौफनाक तलाश में फंस जाती है। टीज़र दर्शकों को हिंसा और मनोवैज्ञानिक डर से भरी दुनिया में ले जाता है। यह दिखाता है कि पीड़ितों की बेरहमी से हत्या की गई है। कलाइयां काटी गई हैं, मुंह में कच्चे मांस के टुकड़े, मोबाइल फोन और दूसरी चीज़ें ठूंस दी गई हैं। हर अपराध एक गहरी विकृत मानसिकता को उजागर करता है। जैसे-जैसे जांच गहरी होती जाती है। रीता खुद को केस की क्रूरता और अपनी अंदरूनी उथल-पुथल के बीच फंसा पाती है। साथ ही फोर्स के अंदर मौजूद भेदभाव का भी सामना करती है। मेकर्स ने कहा कि दलदल सिर्फ एक क्राइम सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि ट्रॉमा और नैतिकता की एक दमदार पड़ताल है। अमृत राज गुप्ता द्वारा निर्देशित, इसे त्रिवेनी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भाजपा की आंधी को हितेंद्र ठाकुर ने रोका, BVA ने 71 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर फतह किया किला

भाजपा की आंधी को हितेंद्र ठाकुर ने रोका, BVA ने 71 सीटों...

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना मोबाइल, नामजद पूर्व विधायक सुरेश राठौर रहे गैरहाजिर

Ankita Bhandari Case : अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कोर्ट में जमा कराया अपना...

BMC Elections Result 2026 : बीजेपी की जीत के बाद गरजे निशिकांत दुबे, ठाकरे बंधुओं को दी सीधी चुनौती, बोले- अब मुंबई आकर मिलूंगा…

BMC Elections Result 2026 : बीजेपी की जीत के बाद गरजे निशिकांत...

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ​क्राइम-थ्रिलर फिल्म दलदल में करेंगी डीसीपी का अभिनय, 240 से अधिक देशों में होगी रिलीज

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ​क्राइम-थ्रिलर फिल्म दलदल में करेंगी डीसीपी का अभिनय, 240...

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने की मांग, 4.5 करोड़ रुपए का आएगा खर्च

आरसीबी ने केएससीए को भेजा प्रस्ताव, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI-इनेबल्ड कैमरे...

1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री, सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान

1 अप्रैल से कैश लेकर टोल पर पहुंचने वालों की नो एंट्री,...