अभिनेत्री करीना कपूर बेटों के साथ मिलने पहुंची लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी से

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर रविवार को मुंबई में चल रहे GOAT इंडिया टूर में लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी से मिलने के लिए पहुंची। इस हाई-प्रोफाइल इवेंट में उनके साथ उनके बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान भी साथ में थे। अपने इंस्टाग्राम पर करीना कपूर ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर से मिलने की तैयारी करते हुए एक फोटो शेयर की है। तस्वीर में करीना अपने बेटों का हाथ पकड़े अपने घर के दरवाज़े की ओर चलती हुई दिखीं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर (Bollywood actress Kareena Kapoor) रविवार को मुंबई में चल रहे GOAT इंडिया टूर में लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी से मिलने के लिए पहुंची। इस हाई-प्रोफाइल इवेंट में उनके साथ उनके बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान भी साथ में थे। अपने इंस्टाग्राम पर करीना कपूर ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर से मिलने की तैयारी करते हुए एक फोटो शेयर की है। तस्वीर में करीना अपने बेटों का हाथ पकड़े अपने घर के दरवाज़े की ओर चलती हुई दिखीं। वह खाकी को-ऑर्ड ड्रेस में स्टाइलिश लग रही थीं, जिसमें हाफ-स्लीव शर्ट टॉप और स्ट्रेट स्कर्ट थी। उन्होंने मैचिंग हाई-हील्ड शूज़ के साथ पहना था। उनके बेटों ने सफेद फुटबॉल जर्सी पहनी थी, जिसके पीछे दस नंबर छपा था। साथ में काले शॉर्ट्स और ट्रेनर्स थे।

पढ़ें :- अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेस्सी पहुंचे मुंबई, अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ किया अभ्यास

तैमूर की जर्सी पर मेसी नाम लिखा था और जहांगीर की जर्सी पर अर्जेंटीना लिखा था। कोलकाता और हैदराबाद के इवेंट पूरे करने के बाद अर्जेंटीना के लेजेंड लियोनेल मेसी रविवार को अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए मुंबई पहुंचे हैं। कोलकाता में लियोनेल मेसी का इवेंट काफी हंगामेदार रहा, लेकिन हैदराबाद में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। यह हैदराबाद के फैंस के लिए एक यादगार रात थी। जो शनिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना के फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले आइकन, लियोनेल मेसी को अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के दूसरे पड़ाव पर एक्शन में देखा। मेसी UNICEF के गुडविल एंबेसडर भी हैं। मेस्सी वेन्यू पर मौजूद कुछ बच्चों को ज़िंदगी भर की याद दी, जब उन्होंने कुछ पलों के लिए उनके साथ पार्क में फुटबॉल खेला। भारत में अपने समय के दौरान महाराष्ट्र खेल विभाग द्वारा पूरे राज्य से अंडर-14 फुटबॉल खिलाड़ियों को चुना गया और उन्हें रविवार को मेसी के साथ अभ्यास करने का मौका मिला। सोमवार को दिल्ली GOAT टूर 2025 के लिए मेसी का आखिरी पड़ाव होगा।

