‘नमस्ते इंडिया!’ Messi ने शेयर किया GOAT टूर 2025 का वीडियो, बोले- भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल

Lionel Messi GOAT India Tour 2025 Video: लियोनेल मेसी ने अपने बहुत चर्चित GOAT इंडिया टूर 2025 को खत्म करते हुए अपनी यात्रा का एक मिनट लंबा वीडियो मोंटाज शेयर किया। इसमें उन्होंने फैंस को देश भर में अपनी तेज़-तर्रार यात्रा की एक दिल छू लेने वाली झलक दिखाई गयी है। मेसी ने उम्मीद जताई कि भारत में फुटबॉल का “उज्ज्वल भविष्य” है और तीन दिन के अपने तूफानी दौरे के दौरान यहां मिली “उदार मेहमाननवाज़ी” के लिए आभार व्यक्त किया।

दरअसल, लियोनेल मेसी ने GOAT इंडिया टूर 2025 में भारत के चार अलग-अलग शहरों में हजारों फैंस अर्जेंटीना के इस जीनियस की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का दौरा करने के लिए अपना प्रवास एक दिन बढ़ाने के बाद, मेसी बुधवार को मियामी में अपने बेस के लिए रवाना हो गए। अर्जेंटीना के लेजेंड ने जामनगर से निकलने के तुरंत बाद मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह क्लिप पोस्ट किया।

इंस्टाग्राम पर, 38 वर्षीय मेसी ने दौरे का एक मिनट का हाइलाइट्स क्लिप पोस्ट किया। जिसमें भारतीय क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और कई युवा फुटबॉलरों के साथ उनकी बातचीत दिखाई गई है। इस वीडियो क्लिप के साथ उन्होंने लिखा: “नमस्ते भारत! दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का दौरा शानदार रहा। गर्मजोशी से स्वागत, बेहतरीन मेहमाननवाजी और मेरे पूरे टूर के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल होगा!”