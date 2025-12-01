पॉलिटिक्स पर इंट्री को लेकर खुल कर बोली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, लोकसभा चुनाव से ही चल रही है चर्चा

मुंबई। बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Dhak-Dhak girl Madhuri Dixit) ने आखिरकार पॉलिटिक्स (Politics) में अपनी एंट्री के बारे में लंबे समय से चल रही अटकलों पर खुल कर बात की है। उन्होने साफ कहा है कि वह पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी हैं। उनके पॉलिटिकल डेब्यू (political debut) की अफवाहें पिछले साल तब तेज हुईं जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक्ट्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) लड़ सकती हैं। हालांकि यह डेवलपमेंट कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कई इंटरव्यू और पब्लिक अपीयरेंस में उनके बारे में अंदाज़े लगते रहे।

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Famous actress Madhuri Dixit) ने बताया कि उनकी पर्सनैलिटी और ख्वाहिशें चुनावी ज़िम्मेदारियों के बजाय क्रिएटिव एक्सप्रेशन (creative expression) से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। साफ़-साफ़ बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह पॉलिटिक्स के लिए सही हैं। उन्होंने उस रोल के बारे में बताया जिसे निभाने में वह सबसे ज़्यादा कम्फ़र्टेबल महसूस करती हैं। एक आर्टिस्ट के तौर पर जो अपने काम से लोगों को प्रभावित और इंस्पायर कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बनी हूँ। मैं एक आर्टिस्ट होने और उस मायने में असर डालने के लिए बनी हूं। पॉलिटिक्स में आना मेरी ख्वाहिशों में से एक नहीं रहा है। माधुरी ने यह भी कहा कि एक आर्टिस्ट के तौर पर वह जो असर डाल सकती हैं, वह उन्हें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म (political platform) से ज़्यादा मतलब वाला और नैचुरल लगता है। वर्क फ्रंट पर, माधुरी अपने अगले प्रोजेक्ट, थ्रिलर-ड्रामा सीरीज़ मिसेज़ देशपांडे (Mrs. Deshpande) की रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिसे नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज़ ओटीटी पर उनकी वापसी है और इसमें वह फ्रेंच थ्रिलर ला मांटे से लिया गया एक कॉम्प्लेक्स रोल हैं। शो में सिद्धार्थ चंदेकर और प्रियांशु चटर्जी (Siddharth Chandekar and Priyanshu Chatterjee) भी अहम रोल में हैं। कुकुनूर मूवीज़ के साथ मिलकर अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई मिसेज़ देशपांडे का प्रीमियर इसी म​हीने 19 को जीओ हॉटस्टार पर होगा।