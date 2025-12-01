अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने की दूसरी शादी, फिल्मेकर राज निदिमोरू से किया विवाह

मंबई। एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु (Actress Samantha Ruth Prabhu) ने आखिरकार फिल्ममेकर राज निदिमोरू (Filmmaker Raj Nidimoru) के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फैमिली मैन- 2 (The Family Man 2) एक्ट्रेस ने सोमवार दोपहर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पारंपरिक फंक्शन की कई तस्वीरें पोस्ट कीं है और कैप्शन में तारीख एक दिसंबर 2025 लिखी है। साथ में सफेद दिल वाले इमोजी भी लगाए। यह सेरेमनी सिंपल लेकिन बहुत पर्सनल लग रही।

पहली फोटो में राज सामंथा की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए दिख रहे हैं और दोनों लिंग भैरवी के सामने खड़े हैं। एक और फोटो में सामंथा राज को पकड़े हुए गर्व से अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही हैं। दूसरी तस्वीरों में कपल रस्में करते, आरती लेते और भगवान के सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। आखिरी फ्रेम में नए शादीशुदा जोड़े को खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, जब वे खूबसूरती से फूलों से सजे दरवाज़े से अंदर आ रहे हैं। अपने खास दिन के लिए राज ने सफेद कुर्ते के साथ बेज रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी, जबकि सामंथा लाल और सुनहरे रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसके बालों में ताज़े फूल लगे थे।

सामंथा के तस्वीरें शेयर करने के तुरंत बाद, फैंस और शुभचिंतकों ने कमेंट सेक्शन में बधाई संदेश भेजे। एक्टर अनुपमा परमेश्वरन, निम्रत कौर, डिंपल हयाती और इंडस्ट्री के कई अन्य साथियों ने नए शादीशुदा जोड़े पर अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाया। हालांकि सामंथा और राज दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन 2024 की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगीं जब दोनों को अक्सर पब्लिक इवेंट्स में एक साथ देखा गया। दोनों ने प्राइम वीडियो के द फैमिली मैन सीजन 2 और सिटाडेल हनी बनी (The Family Man Season 2 and Citadel Honey Bunny) में साथ काम किया है, जिसमें सामंथा ने एक्टिंग की है और राज ने डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। यह दोनों की दूसरी शादी है। सामंथा की शादी पहले एक्टर नागा चैतन्य (Actor Naga Chaitanya) से 2017 से 2021 तक हुई थी, जबकि राज की शादी पहले श्यामली डे (Shyamali Day) से हुई थी