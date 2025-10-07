धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्री से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साढ़े चार घंटे तक की पूछताछ

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Bollywood actress Shilpa Shetty) से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) ने धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की है। एक कारोबारी ने शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी (Fraud) करने का आरोप लगाया है। ईओडब्ल्यू ने अभिनेत्री से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की। हालांकी इस मामले से उनके या उनके पति राज कुंद्रा के संबंध के बारे में विवरण स्पष्ट नहीं है। अब तक राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

बता दे कि सितंबर में ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्र के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (Lookout Circular) जारी किया था। अगस्त में शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Lotus Capital Financial Services Limited) के निदेशक और व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दायर शिकायत में दावा किया गया है कि ये घटनाएं 2015 से 2023 के बीच हुईं हैं। कोठारी ने आरोप लगाया कि दंपति ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने पैसे लिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों (personal expenses) के लिए किया गया था। कोठारी के अनुसार 2015 में शेट्टी और कुंद्रा ने एक मध्यस्थ के माध्यम से उनसे अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (Best Deal TV Private Limited) जो लाइफस्टाइल उत्पादों का प्रचार करती थी और एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म (online shopping platform) चलाती थी के लिए 75 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए संपर्क किया था। प्रस्तावित ब्याज दर 12 प्रतिशत था। बाद में उन्होंने कथित तौर पर उनसे ऋण के बजाय निवेश (investment) के रूप में धनराशि प्रदान करने के लिए कहा और उन्हें मासिक रिटर्न सहित मूलधन की अदायगी का आश्वासन दिया। कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपए और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। पूरी राशि बेस्ट डील टीवी के बैंक खातों में जमा की गई। धनराशि की वसूली के बार-बार प्रयास कथित रूप से विफल रहे। इसके बाद कोठारी ने दंपति पर निजी लाभ के लिए धन का बेईमानी से उपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं अभिनेत्री शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे जांच एजेंसियों के सामने अपना सच पेश करेंगे।