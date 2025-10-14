नई दिल्ली। हरियाणा पुलिस (Haryana Police) के एडीजीपी वाई पूरन कुमार (ADGP Y Puran Kumar) का सुसाइड मामला अभी शांत नहीं हुआ कि मंगलवार दोपहर रोहतक पुलिस (Rohtak Police) की साइबर सेल (Cyber ​​Cell) के एक एएसआई संदीप कुमार लाठर (Sandeep Kumar Lathar) का खून से लथपथ शव लाढ़ोत-धामड़ रोड पर एक मकान में मिला है। आशंका है कि उसने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि डीएसपी का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने व एफएसएल टीम (FSL Team) की जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा।

हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की जांच कर रहे ASI ने किया सुसाइड, वीडियो बयान में लगाए गंभीर आरोप, नोट भी लिखा….

-एएसआई संदीप कुमार लाठर ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गोलीमार कर सुसाइड कर लिया है।

-रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार… pic.twitter.com/1ELtNIMFfE — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) October 14, 2025

जानकारी के अनुसार एएसआई संदीप (ASI Sandeep) एसपी कार्यालय स्थित साइबर सेल में तैनात थे। मंगलवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि संदीप का शव एक मकान में पड़ा है। मृतक ने सफेद रंग की शर्ट व नीले रंग की जींस पहन रखी थी। साथ ही चारपाई के पास उसका सर्विस रिवाल्वर पड़ा हुआ था। डीएसपी गुलाब सिंह (DSP Gulab Singh) मौके पर पहुंची और एफएसएल एक्सपर्ट डॉ. सरोज दहिया (FSL Expert Dr. Saroj Dahiya) को जांच के लिए बुलाया।

घटना के बाद हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने मौके से तीन पेज का सुसाइड नोट (Suicide Note) और एक वीडियो मैसेज बरामद किया है, जिसमें संदीप ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार (IPS officer Y. Puran Kumar) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने दावा किया कि पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके खिलाफ कई सबूत मौजूद थे और उन्होंने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की। इसके साथ ही, उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को ‘हाईजैक’ करने का आरोप लगाया है। संदीप ने अपनी ‘शहादत’ देकर जांच की मांग की और कहा कि पूरन परिवार को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह घटना IPS पूरन कुमार (IPS Puran Kumar) की आत्महत्या के सात दिन बाद हुई है, जिससे पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है।