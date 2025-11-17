AFCAT 2026 : वायु सेना कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आज से करें पंजीकरण, 328 पदों पर आवेदन करने का मौका

AFCAT 2026 : भारतीय वायु सेना (IAF) ने आज, 17 नवंबर, 2025 से वायु सेना कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडियन एयर फोर्स (Indian Air Force) में अधिकारी के रूप में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल afcat.edcil.co.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

इस परीक्षा के माध्यम से फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) शाखाओं में कुल 328 रिक्तियों को भरा जाएगा। परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली है। आवेदन विंडो केवल 14 दिसंबर, 2025 तक ही खुली रहेगी।

AFCAT 2026 Eligibility: महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड

आवेदन का एक महत्वपूर्ण पहलू आयु मानदंड को पूरा करना है। विभिन्न शाखाओं के लिए आयु सीमाएं इस प्रकार हैं:

फ्लाइंग ब्रांच (एएफसीएटी और एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से) : उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2027 तक 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनका जन्म 2 जनवरी, 2003 और 1 जनवरी, 2007 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच हुआ होगा। डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध और वर्तमान वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारक उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 26 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। उनका जन्म 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ होना चाहिए।

ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) शाखा: उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2027 तक 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जन्मतिथि 2 जनवरी, 2001 और 1 जनवरी, 2007 के बीच होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानकों और सटीक चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

आवेदन शुल्क और भुगतान मोड

सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये + लागू जीएसटी है। भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके एकीकृत भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

AFCAT 2026 Registration: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार एफकैट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस सरल गाइड का पालन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक एफकैट पोर्टल afcat.edcil.co.in पर जाएं।

होमपेज पर, ‘AFCAT 2026 पंजीकरण’ लिंक पर क्लिक करें।

एक नया पंजीकरण पृष्ठ खुलेगा। आवश्यक विवरण प्रदान करके प्रारंभिक एकमुश्त पंजीकरण पूरा करें।

सफल पंजीकरण के बाद, जनरेट किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें।

विस्तृत एफकैट आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

सभी विवरणों की समीक्षा करें, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें और पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें।

भविष्य के सभी संदर्भों और पत्राचार के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र की एक मुद्रित हार्ड कॉपी अपने पास रखें।