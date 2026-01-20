  1. हिन्दी समाचार
Afghanistan blast : अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, 7 लोगों की मौत  

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक विस्फोट में कम से कम सात लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। 

By अनूप कुमार 
