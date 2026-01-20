Afghanistan blast : अफगानिस्तान के काबुल में बड़ा धमाका, 7 लोगों की मौत  

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक विस्फोट में कम से कम सात लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, यह धमाका गुलफरोशी स्ट्रीट पर एक होटल में हुआ, जो एक चीनी रेस्टोरेंट के पास है। यह इलाका आमतौर पर अफगान राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है और यहां कई विदेशी रहते हैं। बड़ी-बड़ी कार्यालय इमारतें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावास स्थित हैं।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल चलाने वाली इतालवी गैर सरकारी संस्था इमरजेंसी ने बताया, “आज दोपहर अस्पताल के पास शहर-ए-नाव इलाके में हुए विस्फोट के बाद काबुल स्थित हमारे सर्जिकल सेंटर में बीस लोगों को लाया गया। इनमें से सात लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।”

इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है।

2025 में, काबुल में अलग-अलग घटनाओं में दो आत्मघाती बम धमाके हुए, जिनमें से एक बैंक के बाहर और दूसरा सरकारी मंत्रालय को निशाना बनाकर किया गया था।