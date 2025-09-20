Afghanistan British elderly couple :  तालिबान ने अफगानिस्तान में महीनों से कैद ब्रिटिश बुजुर्ग दंपत्ति को किया रिहा, जानें कौन है पीटर और बार्बी रेनॉल्ड्स ?

Afghanistan British elderly couple : अफगानिस्तान में लगभग आठ महीने से हिरासत में लिए गए एक बुजुर्ग ब्रिटिश दम्पति को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। तालिबान अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दम्पति के स्वास्थ्य को लेकर बनी आशंकाओं के कारण उन पर दबाव बनाया गया था। पीटर (80) और बार्बी रेनॉल्ड्स (76) , जो लगभग आठ महीने तक अफगानिस्तान में बंधक रहे थे, ब्रिटेन लौटने से पहले कतर पहुंचने पर अपनी बेटी सारा एंटविसल को गले लगाया।

लगभग दो दशकों से अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे इस जोड़े को 1 फ़रवरी को बामियान प्रांत स्थित अपने घर जाते समय हिरासत में ले लिया गया था। तालिबान ने कहा कि उन्होंने अफ़ग़ान क़ानून तोड़े हैं, लेकिन किसी ख़ास आरोप का खुलासा नहीं किया।

रेनॉल्ड्स दंपत्ति को अपनी नजरबंदी के दौरान कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके बेटे, Jonathan Reynolds ने पहले बताया था कि उनके पिता को दौरे पड़ते थे और उनकी माँ एनीमिया और Malnutrition से जूझ रही थीं। एक बार तो उन्हें कथित तौर पर छह हफ़्तों तक बिना धूप के एक तहखाने में रखा गया था।

क़तर की मध्यस्थता में महीनों चली बातचीत के बाद यह सफलता मिली। बातचीत के अंतिम चरण में दंपति को काबुल की केंद्रीय जेल से एक बड़े केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्हें दवाइयाँ और डॉक्टर की सुविधा मिली।

परिवार ने कतर के मध्यस्थों और ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया।

ब्रिटेन के Prime Minister Keir Starmer ने भी इस खबर का स्वागत किया और कतर को धन्यवाद दिया तथा कहा कि यह परिवार के लिए “बड़ी राहत” होगी।