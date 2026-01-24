37 साल बाद रजनीकांत-शत्रुघ्न सिन्हा की ऐतिहासिक टक्कर, ‘हम में शहंशाह कौन’ का सिनेमाघरों में आग़ाज़

मुंबई। करीब चार दशक पहले शूट हुई बहुप्रतीक्षित हिंदी मल्टी-स्टारर फिल्म ‘हम में शहंशाह कौन’ अब आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। निर्माता राजा रॉय का वर्षों पुराना सपना अब साकार हो रहा है। रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज सितारों से सजी यह फिल्म उस दौर की याद दिलाती है, जब स्टार पावर, दमदार संवाद और भव्य प्रस्तुति ही सिनेमा की पहचान हुआ करती थी।

दिवंगत निर्देशक हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से सलीम–फ़ैज़, लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल, आनंद बक्शी और सरोज खान जैसे दिग्गज नाम जुड़े रहे हैं। 35 एमएम ईस्टमैन कलर स्टॉक पर शूट की गई यह फिल्म तकनीकी और कलात्मक रूप से अपने समय से कहीं आगे थी, लेकिन दुर्भाग्यवश व्यक्तिगत त्रासदियों और परिस्थितियों के कारण यह वर्षों तक रिलीज़ नहीं हो सकी।

सह-निर्माता असलम मिर्ज़ा और शबाना मिर्ज़ा के अथक प्रयासों से फिल्म को नई ज़िंदगी मिली। एआई-सहायता से 4K रीमास्टरिंग और 5.1 सराउंड साउंड के साथ इसे आज के दर्शकों के लिए संवारा गया है, बिना इसके क्लासिक जादू को खोए। ‘हम में शहंशाह कौन’ अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और सिनेमा से प्रेम की मिसाल बनकर फिर से सिल्वर स्क्रीन पर चमकने को तैयार है।