ICC ने लताड़ा तो PAK पीएम के पास पहुंचे PCB चीफ नकवी, दबाव में कर दी बड़ी गलती

Cricket News : बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है। वह भारत न जाने के फैसले को लेकर बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन, आईसीसी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए चेतावनी दी थी। दरअसल, पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने की धमकी दी गयी थी। इस बीच, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात की है।

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने एक्स पोस्ट में शाहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्वीर शेयर की, लेकिन गलती से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की बात लिख दी। नकवी ने लिखा, “प्रधान मंत्री मियां मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। मैंने उन्हें ICC मामले के बारे में बताया, और उन्होंने निर्देश दिया कि हम सभी ऑप्शन खुले रखते हुए इसे हल करें। इस बात पर सहमति बनी कि अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।”

पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। इस बीच आईसीसी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आईसीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने पार्टिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन किया तो उस पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। उससे ग्लोबल और कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट से भी उसे सस्पेंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पीएसएल के लिए आईसीसी की ओर से दुनियाभर के क्रिकेटरों को दी जाने वाली एनओसी रद्द की जा सकती है।