  3. वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव की अपील- ‘रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए Vote करें…’

Tejashwi Yadav casts his vote: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह से वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में तीन करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं। इस बीच बिहार की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पहुंच रही हैं। वहीं, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने वोट डाला है।

पढ़ें :- Bihar Voting Live: सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में डाला वोट, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मुंगेर किया मताधिकार का प्रयोग

पटना में अपना वोट डालने के बाद राघोपुर से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, “मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में वोट करें। रोजगार, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए वोट करें… हम जीतने वाले हैं, बिहार जीतने वाला है। 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी।” आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार वेटनरी कॉलेज ग्राउंड मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, “मैं बिहार के लोगों से अपील करती हूँ कि वे घरों से निकलकर वोट डालें और अपने अधिकार को न भूलें… मेरी शुभकामनाएँ मेरे दोनों बेटों के साथ हैं, उनकी माँ होने के नाते, उन्हें मेरा आशीर्वाद है।”

इससे पहले बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री यादव, आरजेडी नेता मीसा भारती और रोहिणी आचार्य बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हुए नजर आए।

