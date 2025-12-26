  1. हिन्दी समाचार
धुरंधर के बाद दीपिका पादुकोण को ध्रुव राठी ने बनाया निशाना, भड़के फैंस ने कहा…

मोस्ट फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी इस समय खबरों में बने हुए हैं ।  ध्रुव इस बार अपने कंटेन्ट को लेकर लगातार विवादों  में छाए हुए  हैं । रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की आलोचना करने के बाद अब ध्रुव राठी ने दीपिका पादुकोण की खूबसूरती को नकली बताया है।  बता दें कि ध्रुव राठी ने अपने नए यूट्यूब वीडियो में दीपिका पादुकोण का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक्ट्रेस ने अपना स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है। ध्रुव के इस वीडियो को देखकर दीपिका के फैंस बुरी तरह भड़क गए हैं ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नकली खूबसूरती…’

वीडियो क्रिएटर ध्रुव राठी ने गुरुवार को अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल उन्होंने ‘बॉलीवुड सेलेब्रिटीज फेक ब्यूटी’ रखा है।  इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, काजोल और प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम लेते हुए दावा किया कि इन सभी ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है।

ध्रुव राठी ने क्या कहा?

ध्रुव राठी ने वीडियो में आगे कहा, ‘जब इन एक्ट्रेस ने अपना करियर शुरू किया था, तब इनका स्किन कलर थोड़ा डार्क था. वहीं, आजकल ये एक्ट्रेस काफी गोरी हैं और इनकी स्किन लाइट दिखाई देती है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इन एक्ट्रेस की गोरी स्किन का राज ना तो कोई क्रीम है ना धूप से बचना है. असल में ये एक्ट्रेस ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, जो स्किन लाइटनिंग का पॉपुलर तरीका है.’

ध्रुव राठी पर भड़के दीपिका के फैंस

ध्रुव के इस वीडियो को देखकर दीपिका के फैंस भड़क गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी को काफी खरी खोटी सुनाई । जिसके बाद ये विवाद रेडिट पर सामने आया, जहां दीपिका के फैंस उनके बचाव में उतर गए।  फैंस ने ध्रुव राठी से कहा कि वो दीपिका को निशाना बनाना बंद करें. एक फैन ने कहा, ‘लाइटिंग से मदद मिलती है और फाइनल कट में एडिटिंग भी होती है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है।

 

 

 

