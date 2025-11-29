दीपिका पादुकोण की बहन जल्द बनेंगी दुल्हनिया, सनी देओल के रिश्तेदार से रचाएंगी ब्याह

  1. हिन्दी समाचार
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस बार 8 घंटे शिफ्ट को लेकर नहीं बल्कि बहन की शादी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई  हैं ।  मिली जानकारी   के अनुसार  उनकी छोटी बहन अनीशा पादुकोण अपने लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे रोहन आचार्य के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं।  यह शादी इसलिए भी खास है क्योंकि इस रिश्ते की वजह से दीपिका पादुकोण का परिवार अब एक्टर सनी देओल के परिवार के साथ रिश्तेदारी में जुड़ जाएगा।  बताया जा रहा है कि इस रिश्ते को पक्का करने में दीपिका के पति रणवीर सिंह ने 'क्यूपिड' की भूमिका निभाई है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

 अनीशा पादुकोण किससे करेंगी शादी?

अनीशा पादुकोण बेंगलुरु में अपने माता-पिता, बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण और उज्जला पादुकोण के साथ रहती हैं. अनीशा एक प्रोफेशनल गोल्फर रही हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. वर्तमान में, वह अपनी बहन दीपिका पादुकोण द्वारा 2015 में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन ‘लिव लव लाफ’ की CEO हैं. उन्होंने हॉर्वर्ड बिजनेस स्कूल से खास डिग्री ली है. वहीं विश्व आर्थिक मंच की मेंटल हेल्थ के लिए ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की सदस्य भी रह चुकी हैं।

कौन है रोहन आचार्य ?

अनीशा के होने वाले जीवनसाथी, रोहन आचार्य, दुबई स्थित एक बिजनेसमैन हैं और अपने पिता सुमित आचार्य के साथ पारिवारिक ट्रैवल बिजनेस संभालते हैं. रोहन आचार्य महान फिल्म निर्माता बिमल रॉय के परपोते हैं. आपको बता दें कि रोहन की बहन दृशा आचार्य की शादी सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल से हुई है. इस रिश्ते से, अनीशा और रोहन की शादी के बाद दीपिका और सनी देओल के परिवारों के बीच भी एक पारिवारिक संबंध बन जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में रणवीर सिंह ने बड़ी मदद की है. रणवीर के माता-पिता और रोहन के पिता सुमित आचार्य के बीच गहरी दोस्ती है. जिसके चलते कई पारिवारिक इवेंट में अनीशा और रोहन की मुलाकातें हुईं इसके बाद एक दूसरे से प्यार करने लगे।

