ईरान पर हमले के बाद कांग्रेस बोली- PM मोदी का इजरायल दौरा भारत की निष्पक्षता पर शक पैदा करेगा

Iran-Israel Tensions : इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया है। इस दौरान तेहरान में राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी के मुख्यालय समेत 30 जगहों को निशाना बनाया गया। जिसके बाद ईरान और इजरायल के बीच फिर से जंग छिड़ने की संभावना जतायी जा रही है। इस बीच, भारत की सबसे विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी का इजरायल दौरा भारत की निष्पक्षता पर शक पैदा करेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

इज़राइल के ईरान पर प्रिवेंटिव मिसाइल हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को कहा, ‘मेरा मानना ​​है कि पीएम मोदी के (इज़राइल) दौरे की टाइमिंग सही नहीं थी, और (PM मोदी का) भाषण भारत की निष्पक्षता पर शक पैदा करता है। हमने हमेशा टू-नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है, और इस बार हम कुछ हद तक अपनी फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है; यह पर्सनल इमेज बनाने का ज़रिया नहीं है।’

पायलट ने आगे कहा, ‘बदकिस्मती से, पिछले ग्यारह सालों में बनी फॉरेन पॉलिसी पर्सनैलिटी पर बेस्ड हो गई है, और अगर फॉरेन पॉलिसी पर्सनल रिश्तों के आधार पर बनाई जाती है, तो इससे देश के इंटरेस्ट को नुकसान होगा। हमने हमेशा कहा है कि भारत के इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। भारत के इंटरेस्ट किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर से ऊपर हैं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने अपनी इमेज बनाने और पर्सनल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कई बार भारत की फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।’

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा, “बदलते हालात को देखते हुए, ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, गैर-ज़रूरी मूवमेंट से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। भारतीय भी खबरों पर नज़र रख सकते हैं, हालात के बारे में जानकारी रख सकते हैं और भारतीय दूतावास से किसी भी आगे की गाइडेंस का इंतज़ार कर सकते हैं। दूतावास की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई हैं- +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
