  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आजम खान के बेटे को फर्जी पासपोर्ट के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान के बेटे को फर्जी पासपोर्ट के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की मुश्बिते बढ़ती जा रही है। फर्जी पासपोर्ट के मामले में एम-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला को फिर से सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले ही जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला को सात साल की सजा हो चुकी है। अब्दुल्ला अपने पीता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद है।

By Satish Singh 
Updated Date

रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान (Former minister Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला की मुश्बिते बढ़ती जा रही है। फर्जी पासपोर्ट (fake passport) के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अब्दुल्ला को फिर से सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले ही जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला को सात साल की सजा हो चुकी है। अब्दुल्ला अपने पीता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद है।

पढ़ें :- आजम खान फिर जाएंगे जेल? दो पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला और उनको MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

बता दे कि 2019 में रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड बनवाए है। आरोप था कि चुनाव लड़ने के लिए यह फर्जी दस्तावेज लगाए थे। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा दे सुना चुकी है। वहीं आकाश सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए है और उनका इस्तेमाल कर रहे है। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है। जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया है। इस मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हे सात साल की सजा सुना दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News : माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत!

Lucknow News : माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में कक्षा 6 के बच्चे...

सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने की बच्चों के साथ गंदी हरकत, वीडियो हुआ वायरल, बीएसए ने दिए जांच के आदेश

सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने की बच्चों के साथ गंदी हरकत, वीडियो...

आजम खान के बेटे को फर्जी पासपोर्ट के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

आजम खान के बेटे को फर्जी पासपोर्ट के मामले में एमपी- एमएलए...

मतदाता सत्यापन अभियान में बेहतरीन कार्य,बीएलओ को पालिका अध्यक्ष ने किया सम्मानित

मतदाता सत्यापन अभियान में बेहतरीन कार्य,बीएलओ को पालिका अध्यक्ष ने किया सम्मानित

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से लिया ड्रग लाइसेंस, अब ड्रग इंस्पेक्टरों पर गिरेगी गाज

Toxic Cough Syrup Scandal : UPSTF की जांच में बड़ा खुलासा, फर्जी...

राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से 2022 के बीच उनकी संपत्ति तीन गुना बढ़ने के आरोप

राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद, 2017 से...