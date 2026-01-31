  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। दोनों पंचायतों के नाम बदलने की सिफारिश की गयी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। ये दोनों ग्राम पंचायते फिरोजाबाद और हरदोई में स्थित हैं। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। दोनों पंचायतों के नाम बदलने की सिफारिश की गयी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। ये दोनों ग्राम पंचायते फिरोजाबाद और हरदोई में स्थित हैं। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी।

पढ़ें :- यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों पर दबाव डाल रहे अधिकारी...इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

इसमें लिखा गया कि, जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखंड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर और हरदोई के जिले के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला लिया है।

पढ़ें :- SC, ST और OBC समाज पर जुल्म करना अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते हैं...यूजीसी के नियम का विरोध करने वालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना

इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई के अंतर्गत विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत “हाजीपुर” का नाम परिवर्तित कर “सियारामपुर” करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि, यूपी सरकार ने लखनऊ में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर सात भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की कवायद में जुट गई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इन द्वारों के माध्यम से लखनऊ में प्रवेश करते ही प्रदेश की संस्कृति, आस्था और सभ्यतागत विरासत का अनुभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम को शहरी विकास एवं आवास विभाग की बैठक में इस परियोजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

पढ़ें :- बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को आने वाले चुनाव में उखाड़कर फेंक दीजिए...कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अमित शाह

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में गूंजा तालियों का स्वर

सालों की सेवा को नमन: राजू बाला के सम्मान में सभागार में...

GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस, कहा-मुझ पर कोई दबाव नहीं

GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस,...

यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों पर दबाव डाल रहे अधिकारी...इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, जजों पर दबाव डाल रहे...

SC, ST और OBC समाज पर जुल्म करना अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते हैं...यूजीसी के नियम का विरोध करने वालों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना

SC, ST और OBC समाज पर जुल्म करना अपना जन्म–सिद्ध अधिकार मानते...

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल...

'मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा...' बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दी नसीहत

'मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा...' बागेश्वर धाम...