यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। दोनों पंचायतों के नाम बदलने की सिफारिश की गयी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। ये दोनों ग्राम पंचायते फिरोजाबाद और हरदोई में स्थित हैं। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखण्ड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम "उरमुरा किरार" का नाम परिवर्तित कर "हरिनगर" करने का निर्णय लिया है। @UPGovt pic.twitter.com/JIGkcKTGnq
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 31, 2026
इसमें लिखा गया कि, जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखंड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर और हरदोई के जिले के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने जनपद हरदोई के अंतर्गत विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत "हाजीपुर" का नाम परिवर्तित कर "सियारामपुर" करने का निर्णय लिया है। @UPGovt pic.twitter.com/fGXVNOHzS7
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 31, 2026
इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई के अंतर्गत विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत “हाजीपुर” का नाम परिवर्तित कर “सियारामपुर” करने का निर्णय लिया है।
