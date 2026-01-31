यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, बदल गए इन पंचायतों के नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए हैं। दोनों पंचायतों के नाम बदलने की सिफारिश की गयी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। ये दोनों ग्राम पंचायते फिरोजाबाद और हरदोई में स्थित हैं। यूपी सरकार ने आफीशियल सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी।

इसमें लिखा गया कि, जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखंड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अन्तर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर और हरदोई के जिले के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई के अंतर्गत विकास खण्ड भरावन की ग्राम पंचायत “हाजीपुर” का नाम परिवर्तित कर “सियारामपुर” करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि, यूपी सरकार ने लखनऊ में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर सात भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की कवायद में जुट गई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इन द्वारों के माध्यम से लखनऊ में प्रवेश करते ही प्रदेश की संस्कृति, आस्था और सभ्यतागत विरासत का अनुभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम को शहरी विकास एवं आवास विभाग की बैठक में इस परियोजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए।