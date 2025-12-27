  1. हिन्दी समाचार
  3. AI एजेंट्स खा गए 4000 अनुभवी कर्मचारियों की नौकरी, इस कंपनी अपने स्टाफ्स को निकाला

Salesforce Layoffs: पिछले सितंबर में, सेल्सफोर्स (सॉफ्टवेयर कंपनी) ने एजेंटिक AI को कोर ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बदलाव के तहत लगभग 4,000 अनुभवी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। सेल्सफोर्स के CEO, मार्क बेनिऑफ ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि AI के इस्तेमाल से उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ को 9000 से घटाकर 5000 कर्मचारियों (लगभग 4,000 नौकरियां) तक कर दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Amazon Created Stir : कंपनी के एक हजार से ज्यादा स्टाफ ने CEO को लिखा खुला खत, कहा- हमारा भविष्य खत्म कर देगा AI

खबरों के मुताबिक, कंपनी अब अपने स्टाफ को AI एजेंट से बदलने के अपने फैसले पर पछता रही है। रिलायबिलिटी की समस्याओं का सामना करने के बाद वह बड़े लैंग्वेज मॉडल पर अपनी ज़्यादा निर्भरता कम कर रही है। कहा जाता है कि सेल्सफोर्स को रियल-वर्ल्ड एप्लीकेशन के दौरान बड़े लैंग्वेज मॉडल के साथ कई गंभीर टेक्निकल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि अगर 8 से ज़्यादा निर्देश दिए जाएं तो मॉडल निर्देशों को छोड़ देते हैं। इस बीच, होम सिक्योरिटी कंपनी विविंट, जो 2.5 मिलियन कस्टमर्स के लिए कस्टमर सपोर्ट संभालने के लिए एजेंटफोर्स का इस्तेमाल करती है, उसने इन विश्वसनीयता की समस्याओं को सीधे अनुभव किया। यह भी देखा गया कि जब AI एजेंट से बेकार के सवाल पूछे गए, तो वे अपने मुख्य लक्ष्यों से भटक गए।

ऐसा लगता है कि Salesforce के CEO बेनियोफ के AI के सपने अब मार्केट की असलियत से टकरा रहे हैं, क्योंकि CEO ने पहले सुझाव दिया था कि कंपनी अपना नाम बदलकर “Agentforce” रख सकती है। कंपनी AI सिस्टम की इंसानी फैसले को पूरी तरह से बदलने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है, खासकर मुश्किल कस्टमर सर्विस के मामलों में।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, Salesforce के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है, “हालांकि LLM कमाल के हैं, लेकिन वे अकेले आपका बिज़नेस नहीं चला सकते। कंपनियों को AI को सही डेटा, बिज़नेस लॉजिक और गवर्नेंस से जोड़ने की ज़रूरत है ताकि LLM से मिलने वाली कच्ची जानकारी को भरोसेमंद, अनुमानित नतीजों में बदला जा सके। इसीलिए हमने Agentforce बनाया है: भरोसेमंद AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो असली बिज़नेस वैल्यू देता है। हम AI को सख्त गाइडलाइंस और तय फ्रेमवर्क में रखते हैं, LLM को ऑप्टिमाइज़ करके एंटरप्राइज़-ग्रेड विश्वसनीयता देते हैं। भरोसेमंद, विश्वसनीय, सुरक्षित। AI ऐसा ही होना चाहिए।”

