AI health screening : Jio Arogya AI की मदद से होगी चंद मिनटों में हेल्थ स्क्रीनिंग, वॉयस AI डॉक्टर करेगा आपका इलाज

‘Jio Arogya AI’ : इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में Jio पैवेलियन पर प्रदर्शित ‘Jio आरोग्य AI’ ने प्राइमरी हेल्थकेयर के क्षेत्र में AI-आधारित क्लिनिक मॉडल पेश किया है। रिलायंस ने जियोआरोग्य एआई का अनावरण किया है, जो एक एआई क्लिनिक है जिसे स्मार्ट मिरर स्कैन और आवाज-सक्षम एआई डॉक्टर (Voice-Enabled AI Doctor) के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

यह AI-पावर्ड सिस्टम कुछ ही मिनटों में मरीज के अहम हेल्थ पैरामीटर्स (Health Parameters) की स्क्रीनिंग कर उनका एनालिसिस करता है, संभावित रिस्क की पहचान करता है और जरूरत के मुताबिक स्पेशलिस्ट रेफरल की सलाह देता है। यह प्रणाली त्वरित स्वास्थ्य मूल्यांकन प्रदान करने, संभावित जोखिमों को चिह्नित करने और आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को विशेषज्ञ देखभाल की ओर निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

एआई क्लिनिक के केंद्र में एक “स्मार्ट मिरर” है जो आंखों और त्वचा जैसे दृश्य संकेतकों को स्कैन करके संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाता है। यह सिस्टम कुछ ही मिनटों में इन दृश्य संकेतों को संसाधित करके एक प्रारंभिक स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल (Initial Health Profile) तैयार करता है।

इसके साथ ही, एक “वॉयस एआई डॉक्टर” (“Voice AI Doctor”) कई भारतीय भाषाओं में मरीजों के साथ बातचीत करता है, और विविध आबादी के बीच व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संवादात्मक रूप से लक्षणों का विवरण एकत्र करता है।

‘Jio Arogya AI’ मरीजों को उनकी स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है, और तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले लोगों को प्राथमिकता देता है।

इस ट्राइएज पद्धति (Triage Method) का उद्देश्य गैर-गंभीर मामलों को छांटकर और तत्काल मामलों को त्वरित हस्तक्षेप के लिए निर्देशित करके डॉक्टरों पर दबाव कम करना है।

रिलायंस ने यह भी संकेत दिया है कि पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण (portable medical equipment) , जैसे कि हैंडहेल्ड ईसीजी डिवाइस और मोबाइल एक्स-रे यूनिट, को एआई क्लिनिक के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

कंपनी का दावा है कि इसका मकसद देश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को AI-इनेबल्ड क्लिनिक में बदलना है, ताकि दूरदराज़ इलाकों में भी फास्ट और अफोर्डेबल हेल्थकेयर (Affordable Healthcare) उपलब्ध हो सके है।