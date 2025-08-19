  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए शुरू किया स्मार्ट सेंटर,Supply Chains के लिए टिकाऊ समाधान

AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए शुरू किया स्मार्ट सेंटर,Supply Chains के लिए टिकाऊ समाधान

बहुराष्ट्रीय कूरियर डिलीवरी सेवा कंपनी फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (FedEx) और IIT मद्रास  के बीच एक संयुक्त उद्यम 'FedEx स्मार्ट सेंटर', IIT परिसर में लॉन्च किया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए शुरू किया स्मार्ट सेंटर,Supply Chains के लिए टिकाऊ समाधान

AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए...

Robotic Relationship : डॉ. इयान की भविष्यवाणी हुई सच, मार्केट में आए $ex Pleasure देने वाले AI रोबोट, जानें कितनी है कीमत ?

Robotic Relationship : डॉ. इयान की भविष्यवाणी हुई सच, मार्केट में आए...

दिल्ली-एनसीआर में एयरटेल के बाद अब जियो और Vi का नेटवर्क ठप, कॉलिंग में दिक्कत

दिल्ली-एनसीआर में एयरटेल के बाद अब जियो और Vi का नेटवर्क ठप,...

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

Snapdragon 4 Gen 2, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ Honor X7c 5G भारत में लॉन्च; कीमत भी ज्यादा नहीं

Snapdragon 4 Gen 2, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी के साथ Honor...

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच लिस्टिंग से सामने आयी अहम डिटेल्स

दमदार प्रोसेसर के साथ Redmi Note 15 Pro+ की होगी एंट्री, गीकबेंच...