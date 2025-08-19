AI-powered logistics : फेडेक्स और IIT मद्रास ने एआई-संचालित लॉजिस्टिक्स के लिए शुरू किया स्मार्ट सेंटर,Supply Chains के लिए टिकाऊ समाधान

AI-powered logistics IIT Madras : बहुराष्ट्रीय कूरियर डिलीवरी सेवा कंपनी फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (FedEx) और IIT मद्रास के बीच एक संयुक्त उद्यम ‘FedEx स्मार्ट सेंटर’, IIT परिसर में लॉन्च किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य टिकाऊ, तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक्स समाधान तैयार करना है। आईआईटी-एम के अनुसार, अपनी तरह का पहला इनोवेशन हब, टिकाऊ, तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक्स समाधान विकसित करने पर केंद्रित होगा। FedEx से प्राप्त पाँच वर्षीय, 50 लाख डॉलर (करीब 44 करोड़ रुपये) के अनुदान से समर्थित, इस केंद्र का उद्देश्य आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए टिकाऊ, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान विकसित करना है।

उद्घाटन का नेतृत्व फेडएक्स के मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका (एमईआईएसए) के अध्यक्ष कामी विश्वनाथन ने किया। इस अवसर पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, “एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और कुशल लॉजिस्टिक्स से निर्धारित होती है। आईआईटी मद्रास और फेडएक्स द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास न केवल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला में जटिल समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि मानव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संबंधित बुनियादी ढांचे का भी समाधान करेंगे।”

इस केंद्र से कार्बन-तटस्थ परिचालन, स्वायत्त वितरण प्रणाली, ईवी अवसंरचना, पूर्वानुमान विश्लेषण और एआई-संचालित श्रमिक सुरक्षा से संबंधित अंतःविषय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। साथ ही क्षमता विकास और ज्ञान साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जाएगा।