Saudi airport ai checking system : सऊदी में एयरपोर्ट पर AI तकनीक से चेकिंग, स्मार्ट कैमरों से आसान हो जाएगा इमिग्रेशन

सऊदी अरब अपने देश में एयरपोर्ट में AI का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। AI तकनीक के जरिए पासपोर्ट और एयरपोर्ट पर चैकपॉइंट्स में स्टाफ को कम किया जा सकेगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Saudi airport ai checking system :  सऊदी अरब अपने देश में एयरपोर्ट में AI का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। AI तकनीक के जरिए पासपोर्ट और एयरपोर्ट पर चैकपॉइंट्स में स्टाफ को कम किया जा सकेगा।

इसी के साथ पासपोर्ट विभाग के कार्यवाहक महानिदेशक मेजर जनरल सालेह अल-मुरब्बा (Major General Saleh al-Murabba) ने रियाद में आयोजित डिजिटल गवर्नमेंट फोरम 2025 में घोषणा की कि निदेशालय जल्द ही एक सेल्फ-डिपोर्टेशन प्लेटफॉर्म (Self-Deportation Platform) शुरू करेगा, जिससे सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोग ऑनलाइन ही देश छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उन्होंने एक स्मार्ट ट्रैक सिस्टम (A smart track system) की भी घोषणा की, जो स्मार्ट कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके यात्रियों की पहचान की पुष्टि करेगा। इससे चेकपॉइंट्स पर नियमित पासपोर्ट नियंत्रण कर्मचारियों की जरूरत समाप्त हो सकती है। इससे एआई की मदद से लोगों को भी आसानी होगी।

निर्वासन डिजिटल हो गया
स्व-निर्वासन प्लेटफ़ॉर्म एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे मैन्युअल, कागज़-भारी निर्वासन प्रक्रियाओं की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। घोषणा के अनुसार, सुरक्षा और तकनीकी तैयारियाँ पूरी होने के बाद, निवास, श्रम या सीमा नियमों के उल्लंघनकर्ता के रूप में पहचाने गए व्यक्ति इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकेंगे, यात्रा दस्तावेज़ पूरे कर सकेंगे और बिना किसी व्यक्तिगत प्रक्रिया के अपने निष्कासन को अंतिम रूप दे सकेंगे। इस कदम को दक्षता और आधुनिकीकरण दोनों के रूप में देखा जा रहा है, जो समय लेने वाले प्रशासनिक कार्य को एक सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया में बदल देगा।

