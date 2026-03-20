  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. AIMIM नेता वारिस पठान ने ‘धुरंधर 2’ को बताया प्रोपेगेंडा फिल्म, बोले- ‘माहौल खराब करने के लिए…’

AIMIM नेता वारिस पठान ने ‘धुरंधर 2’ को बताया प्रोपेगेंडा फिल्म, बोले- ‘माहौल खराब करने के लिए…’

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) और आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज (Film Dhurandhar 2: The Revenge) ने रिलीज के महज दो दिनों में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तहलका मचा दिया है। ‘धुरंधर 2’ फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood actor Ranveer Singh) और आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज (Film Dhurandhar 2: The Revenge) ने रिलीज के महज दो दिनों में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर तहलका मचा दिया है। ‘धुरंधर 2’ फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। सैकनिल्क (SacNilk) के अनुसार ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये कमाए हैं।

पढ़ें :- Dhurandhar 2 Box Office : फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की बॉक्स ऑफ‍िस पर सुनामी, 24 घंटे में 100 करोड़, टूटे कई रिकॉर्ड्स

अब कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म (Propaganda Film) है। अब इसपर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान (AIMIM  Waris Pathan) का बयान भी सामने आया है।

फिल्म के डायरेक्टर पर कसा तंज

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान (AIMIM National Spokesperson Waris Pathan) का कहना है कि उन्होंने फिल्म देखी नहीं है और एक फिल्म केवल ज्ञान और मनोरंजन के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा, कि ‘मैंने फिल्म नहीं देखी है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब भी फिल्म बनाते हैं, ज्ञान और मनोरंजन के लिए बनाते हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं, जो बस कुछ पैस कमाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। ऐसी फिल्में माहौल खराब करने के लिए बनाई जाती हैं।’

क्या है फिल्म ‘धुरंधर 2’ की कहानी?

पढ़ें :- फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' रिलीज से पहले 50 करोड़ की कमाई कर दुनिया में बजाया डंका, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की उम्मीद

फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Film Dhurandhar 2) की कहानी में हमजा उर्फ जसकीरत सिंह रांगी की जासूसी सफर की कहानी खून-खराबा के साथ आगे बढ़ रही है। फिल्म में उसके मकसद का पता भी दर्शकों को चलता है। ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) में इस बार बड़े साहब के किरदार से पर्दा उठा है, यह किरदार के बारे में जानकर कई लोग चौंक जाएंगे। फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) , अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन के अलावा कई उम्दा कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी

Petrol Price Hike: महंगाई का लगा बड़ा झटका, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों...

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल फिल्म पैट्रियट होगी प्रमुख फिल्म

इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें संस्करण में डायरेक्टर नारायणन की स्पाई मेमोरियल...

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़ है, लोग बदलाव के लिए हैं तैयार

Kerala Assembly Elections 2026 : राहुल गांधी, बोले- केरलम से संदेश साफ़...

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया नामांकन, 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

Himanta Biswa Sarma: हिमंत बिस्वा सरमा ने जलुकबारी सीट से दाखिल किया...

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि को गं​भीरता से नहीं लेना चाहिए

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने थरूर पर कसा तंज, कहा- सांसद शशि...

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी , डीजीसीए ने 9 हवाई क्षेत्रों के लिए जारी की सलाह

DGCA advisory : पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में यात्रा संबंधी चेतावनी...