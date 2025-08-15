Air Canada Flights cancelled :  एयर कनाडा ने हड़ताल से पहले उड़ानें रद्द की , लंबी दूरी की विदेशी उड़ानों पर पड़ेगा असर

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, एयर कनाडा ने अपने फ्लाइट अटेंडेंटों (flight attendants) की संभावित हड़ताल के मद्देनजर गुरुवार सुबह से उड़ानें स्थगित करना शुरू कर दिया । फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा 72 घंटे की हड़ताल का नोटिस जारी किया गया था, जिससे लाखों यात्रियों पर प्रभाव पड़ सकता था।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के पूर्ण रूप से बंद होने से प्रतिदिन लगभग 1.3 लाख लोगों के प्रभावित होने का खतरा है। खबरों के अनुसार,एयर कनाडा के मुख्य परिचालन अधिकारी मार्क नस्र ने बताया कि एयरलाइन ने एयर कनाडा और एयर कनाडा रूज (Air Canada Rouge) के परिचालन को धीरे-धीरे निलंबित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, “शनिवार सुबह तक सभी उड़ानें रोक दी जाएँगी।”

यदि फ्लाइट अटेंडेंट उम्मीद के मुताबिक अपनी नौकरी छोड़ देते हैं तो सप्ताह के अंत तक सैकड़ों उड़ानें रद्द होने की आशंका है।

एयर कनाडा और फ्लाइट अटेंडेंट्स यूनियन (Air Canada and the Flight Attendants Union) एक ऐसे समझौते पर सहमत होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिससे एयरलाइन कर्मचारियों के लिए मुआवजा बढ़ जाएगा।

मॉन्ट्रियल स्थित एयरलाइन (Montreal-based airline) , 10,500 से ज़्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन के साथ मुआवज़े को लेकर चल रहे विवाद में आठ महीने की बातचीत के बावजूद गतिरोध पर पहुँच गई है। कंपनी और यूनियन, दोनों ने नोटिस जारी कर दिया है कि एयरलाइन की सेवाओं (airline services) में व्यवधान शनिवार से शुरू होगा।