Air Canada strike : एयर कनाडा ने हड़ताल समाप्त करने के लिए यूनियन के साथ किया समझौता

एयर कनाडा के 10,000 फ्लाइट अटेंडेंट यूनियन ने मंगलवार सुबह कहा कि हड़ताल खत्म करने के लिए एक अस्थायी समझौता हो गया है। खबरों के अनुसार, एयर कनाडा और यूनियन ने सप्ताहांत में शुरू हुई हड़ताल के बाद पहली बार सोमवार देर रात बातचीत फिर से शुरू की। इस हड़ताल से गर्मियों के यात्रा सीजन के चरम पर प्रतिदिन लगभग 1,30,000 यात्री प्रभावित हो रहे हैं। यूनियन ने कहा कि यह समझौता सदस्यों को विमानों के उड़ान भरने के दौरान किए गए काम के लिए भुगतान की गारंटी देगा, जिससे हड़ताल का एक बड़ा कारण हल हो गया है। इसके बाद यूनियन ने घोषणा की कि हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद फ्लाइट अटेंडेंट काम पर नहीं लौटेंगे।

शनिवार को आधी रात के बाद लगभग 10,000 फ्लाइट अटेंडेंट काम छोड़कर चले गए, जिसके कारण उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे लगभग पांच लाख लोग प्रभावित हुए।

एयर कनाडा ने एक बयान में कहा कि वह CUPE के साथ “मध्यस्थता समझौते” पर पहुंचने के बाद “धीरे-धीरे अपना परिचालन पुनः शुरू करेगा”। पहली उड़ान मंगलवार शाम के लिए निर्धारित है, लेकिन चेतावनी दी कि पूर्ण सेवा सात से 10 दिनों तक वापस नहीं आ सकती है।