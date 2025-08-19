Air Canada strike : एयर कनाडा ने हड़ताल समाप्त करने के लिए यूनियन के साथ किया समझौता

  1. हिन्दी समाचार
एयर कनाडा के 10,000 फ्लाइट अटेंडेंट यूनियन ने मंगलवार सुबह कहा कि हड़ताल खत्म करने के लिए एक अस्थायी समझौता हो गया है। खबरों के अनुसार, एयर कनाडा और यूनियन ने सप्ताहांत में शुरू हुई हड़ताल के बाद पहली बार सोमवार देर रात बातचीत फिर से शुरू की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

