यात्रियों की कमी से Air India Express ने रोकी लखनऊ-बैंकॉक उड़ान, थाई एयर एशिया को मिली बढ़त

Air India Express : राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट [CCS Airport] से बैंकॉक के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी उड़ान को बंद कर दिया गया है। एयरलाइन के इस फैसले ने यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा विकल्पों को सीमित कर दिया है। बता दें कि इस रूट पर यात्रियो की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी । जिसके कारण एयरलाइन को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा । नतीजतन कंपनी ने इस उड़ान को रद्द कर विमान को रियाद (सऊदी अरब) रूट पर शिफ्ट कर दिया है, जहां मांग अधिक है और सीटें नियमित रूप से भर्ती हैं।

लगातार कम हो रही थी सीटों की डिमांड

सूत्रो के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह उड़ान केवल लखनऊ से बैंकॉक के बीच ही संचालित हो रही थी। रूट की मांग शुरुआत में अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सीटों की बिक्री बेहद कम हो गई। एयरलाइन को प्रतिदिन भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। एयरलाइन के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कम से कम 70 से 75 प्रतिशत सीट भरना अनिवार्य होता है। बैंकॉक रूट पर यह संख्या 40 से 50 प्रतिशत के बीच रुक गई थी, जो आर्थिक रूप से उड़ान को जारी रखना मुश्किल कर रही थी।

बता दें कि थाई एयर एशिया की उड़ान इस रूट पर पहले से मौजूद थी, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यात्रियों ने सस्ते किराये, बेहतर कनेक्टिविटी और आगे के रूटों के लिए थाई एअर एशिया को प्राथमिकता दी।

थाई एयर एशिया को मिली बढ़त

थाई एअर एशिया की उड़ान एफडी-147 पहले से लखनऊ से बैंकॉक के लिए संचालित हो रही थी। यह उड़ान रात 11:30 बजे लखनऊ से उड़ान भरकर सुबह लगभग 4:20 बजे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इसका रिटर्न फ्लाइट एफडी-146 भी समय से संचालित होती है। थाई एयर एशिया की खासियत यह है कि इसके विमान बैंकॉक के बाद आगे बाली और अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए भी जाते हैं। ऐसे में एयरलाइन लखनऊ-बैंकॉक रूट पर होने वाले संभावित नुकसान को आगे की यात्राओं से पूरा कर लेती है। एयरलाइन की सीटें भी अन्य एयरलाइनों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, जिसके चलते यात्रियों का रुझान उसी की तरफ रहा।