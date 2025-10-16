Attention Travelers! यूपी में दिवाली पर घर वापसी का एयर टिकट 25 हजार पार, अब तक नहीं चली स्पेशल ट्रेनें

  1. हिन्दी समाचार
दीपावली (Diwali) बाद ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को विमानों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे विमानों में किराया आसमान पर पहुंच गया है। इससे मुसाफिरों को खासी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। लखनऊ से मुंबई जाने वाले विमानों का टिकट 25723 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि आम दिनों में मुंबई का टिकट पांच हजार रुपये में मिल जाता है। वहीं, दिल्ली का किराया छह गुना महंगा होकर 22165 रुपये तक पहुंच गया है जो आम दिनों में तीन हजार रुपये तक होता है।

लखनऊ। दीपावली (Diwali) बाद ट्रेनों में लंबी वेटिंग के चलते यात्रियों को विमानों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे विमानों में किराया आसमान पर पहुंच गया है। इससे मुसाफिरों को खासी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। लखनऊ से मुंबई जाने वाले विमानों का टिकट 25723 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि आम दिनों में मुंबई का टिकट पांच हजार रुपये में मिल जाता है। वहीं, दिल्ली का किराया छह गुना महंगा होकर 22165 रुपये तक पहुंच गया है जो आम दिनों में तीन हजार रुपये तक होता है। एयरलाइन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से मुंबई जाने वाली इंडिगो की 26 अक्तूबर को सीधी उड़ान का किराया 24336 रुपये पहुंच गया है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की सीधी उड़ान 22085 रुपये और एअर इंडिया (Air India) की सीधी उड़ान 25723 रुपये में है। लखनऊ से दिल्ली की एअर इंडिया (Air India) की एक अन्य सीधी उड़ान 15523 रुपये में, इंडिगो (IndiGo) की सुबह रवाना होने वाली फ्लाइट का टिकट 8248 रुपये पहुंच गया है। लखनऊ से बंगलूरू जाने वाली अकासा एयर (Akasa Air) की सीधी उड़ान 16301 रुपये, इंडिगो (IndiGo)  की 20992 रुपये, एअर इंडिया एक्सप्रेस की 22165 रुपये पहुंच गई है।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से भेजे गए 52 स्पेशल ट्रेनों के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी

दीपावली व छठ पर्व को लेकर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल (Northern Railway Lucknow Division) प्रशासन की ओर से भेजे गए 52 स्पेशल ट्रेनों के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अफसरों की मंशा पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बता दें कि दीपावली पर लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हावड़ा रूट की ट्रेनों में वेटिंग से यात्री परेशान हैं। उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। बिहार, मुंबई, पंजाब, जम्मू रूट पर कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू भी कर दिया गया है।

लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि मंजूरी मिलते ही ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा

इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने 52 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था। इसके लिए समयसारिणी पर काम किया जा रहा है। रैक व बोगियों की भी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अभी तक बोर्ड से ट्रेनों के संचालन के लिए अनुमति नहीं मिली है। इससे यह स्पेशल ट्रेनें पटरी पर नहीं उतर पा रही हैं। लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी (Lucknow Division Senior DCM Kuldeep Tiwari) ने बताया कि 52 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। अनुमति का इंतजार हैं। मंजूरी मिलते ही ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा।

जल्द मंजूरी न मिली तो बढ़ेंगी मुश्किलें

दैनिक यात्री एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएस उप्पल (S.S. Uppal, President of the Daily Passengers Association) ने बताया कि दीपावली व छठ पर्व सिर पर है। यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। उन्हें अब स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा है। ऐसे में जल्द मंजूरी नहीं मिलने पर यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।

इन रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

सूत्र बताते हैं कि जिन 52 स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है, वे लखनऊ से पटना, कोलकाता, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई आदि रूटों के लिए हैं। इससे हजारों यात्रियों को राहत हो जाएगी।

