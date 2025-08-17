AJa Ekadashi 2025  : अजा एकादशी पर प्राप्त करें भगवान विष्णु की कृपा ,  इन उपायों को करना न भूलें

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एक महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से भक्त को मोक्ष् की प्राप्ति होगती है। 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

अजा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त

एकादशी तिथि आरंभ- 18 अगस्त 2025, शाम 5:22 बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 19 अगस्त 2025, दोपहर 3:32 बजे

व्रत पारण का समय (20 अगस्त को): सुबह 5:53 बजे से 8:29 बजे तक

अजा एकादशी के उपाय

अजा एकादशी के पावन दिन विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही उन्हें केसर वाले दूध का भोग लगाएं। इससे आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी।

शाम के समय पूजा स्थान, रसोई और तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के वास के लिए इस दौरान विष्णु मंत्र का जाप करें।