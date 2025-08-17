AJa Ekadashi 2025  : अजा एकादशी पर प्राप्त करें भगवान विष्णु की कृपा ,  इन उपायों को करना न भूलें

सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एक महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाती है।
अजा एकादशी 2025 तिथि और मुहूर्त
एकादशी तिथि आरंभ- 18 अगस्त 2025, शाम 5:22 बजे
एकादशी तिथि समाप्त- 19 अगस्त 2025, दोपहर 3:32 बजे
व्रत पारण का समय (20 अगस्त को): सुबह 5:53 बजे से 8:29 बजे तक
अजा एकादशी के उपाय
अजा एकादशी के पावन दिन विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही उन्हें केसर वाले दूध का भोग लगाएं। इससे आपको विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी।
शाम के समय पूजा स्थान, रसोई और तुलसी के पौधे के पास घी का एक दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के वास के लिए इस दौरान विष्णु मंत्र का जाप करें।