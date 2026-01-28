Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, अब तक पांच लोगों के मारे जाने की खबर

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। पीटीआई से अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, अजित पवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि, अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पायी है कि प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते हुआ है। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पूरी तरह से जल गया। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, VSR द्वारा संचालित एक Learjet 45 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) बुधवार को बारामती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित पांच लोग सवार थे।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार दो अन्य कर्मियों, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट के साथ, पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर के अलावा विमान में यात्रा कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दुर्घटना में कोई जीवित नहीं बचा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए।