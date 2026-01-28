  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, अब तक पांच लोगों के मारे जाने की खबर

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, अब तक पांच लोगों के मारे जाने की खबर

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। पीटीआई से अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई।

By Abhimanyu 
Updated Date

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को ले जा रहा एक प्लेन बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त क्रैश हो गया। पीटीआई से अधिकारी ने कहा कि पुणे जिले में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई।

पढ़ें :- एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बड़ा बयान, बोले- पवार परिवार में चल रही टेंशन अब हुई खत्म, दोनों गुटों के कार्यकर्ता चाहते हैं विलय हो

जानकारी के अनुसार, अजित पवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि, अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पायी है कि प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते हुआ है। घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पूरी तरह से जल गया। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, VSR द्वारा संचालित एक Learjet 45 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) बुधवार को बारामती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित पांच लोग सवार थे।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार दो अन्य कर्मियों, एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट के साथ, पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर के अलावा विमान में यात्रा कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दुर्घटना में कोई जीवित नहीं बचा। महाराष्ट्र सरकार ने एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, अब तक पांच लोगों के मारे जाने की खबर

Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का...

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए प्रावधानों को तत्काल वापस लें या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दें

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए...

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर...

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण सांसदों को भेजी गई चूड़ियां

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण...

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में विस्तार, किसानों को उत्पाद मिलेगा बढ़कर मुल्य, युवाओं को रोजगार

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में...

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने UGC विवाद पर दी प्रतिक्रिया, बोले- हम सिर्फ़ एक मुद्दे पर बात क्यों करें

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने UGC विवाद पर दी प्रतिक्रिया, बोले- हम सिर्फ़...