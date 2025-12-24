अखिलेश यादव का योगी सरकार पर सीधा अटैक, बोले-भाजपा जाए तो नौकरी-भर्ती आए, पांच साल में सिर्फ भर्तियों में PDA के पदों की हुई है लूट

  1. हिन्दी समाचार
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी  के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पर सरकारी पदों की भर्तियों में आरक्षण नियमों को दरकिनार करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि पिछले 5 साल में हुयी सभी भर्तियों में PDA के पदों की लूट हुई है ।

उन्होंने कहा कि ये पिछली 4 भर्तियों का लेखा जोखा है। इन सभी भर्तियों में 30 हज़ार से अधिक PDA पदों की लूट हुयी। इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमिटी गठित की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई केवल मीडिया मैनेजमेंट हुआ। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि क्या ये Anti-PDA सरकार बताएगी की वो आख़िरकार कब तक OBC/SC/ST आरक्षण की लूट करेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण मारने के ‘Not Found Suitable’ जैसे ग़ैरक़ानूनी फ़ार्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने कहा कि दरअसल भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा जाए तो नौकरी-भर्ती आए।

