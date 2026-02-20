अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने मुंह पर लगा दी SEAL? ये देश के सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) हर रोज अलग-अलग दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष (India-Pakistan conflict) को रोकने का दावा किया है। इस बीच, अपने बोर्ड ऑफ पीस इवेंट (Board of Peace Event) में बोलते हुए, ट्रंप ने अपने दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है।
इसी का वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने क्या DEAL ने मुंह पर SEAL लगा दी है? या तो बात साफ़ की जाए कि क्या हुआ था या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को ख़ारिज किया जाए। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है? देश के नागरिकों, किसानों, कारोबारियों और मज़दूरों का हित तो भाजपा सरकार ने इस डील के माध्यम से पहले ही गिरवी रख दिया है। जब देश में न खेती होगी, न कारखाने-मिलें चलेंगी, न छोटे-बड़े उद्योग तो आम जनता को काम-रोज़गार कहाँ मिलेगा। युवक-युवतियों का भविष्य कैसे बनेगा? अखिलेश यादव ने कहा कि ये देश के सम्मान का मामला है। मोदी सरकार के स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना दावा दोहराया कि उन्होंने 2025 के मिलिट्री स्टैंडऑफ के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बीच-बचाव किया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों पर 200 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, अगर वह लड़ाई बंद न करते। हालांकि, भारत सरकार ने पिछले साल मई में सैन्य टकराव के दौरान किसी भी थर्ड-पार्टी के दखल या प्लेन के नुकसान के सभी दावों को लगातार नकारा है।
क्या DEAL ने मुँह पर SEAL लगा दी है?
या तो बात साफ़ की जाए कि क्या हुआ था या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को ख़ारिज किया जाए।
भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है? देश के नागरिकों, किसानों, कारोबारियों और मज़दूरों का हित तो भाजपा सरकार ने इस डील के माध्यम से… pic.twitter.com/48NPn5DFuQ
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 20, 2026
ट्रंप ने फिर दोहराया कि शरीफ ने दावा किया था कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच समझौता करवाकर “25 मिलियन जानें” बचाईं। इस कार्यक्रम में मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आपने वह बयान दिया था। मैंने कहा था 25 मिलियन जानें, असल में यह और भी ज़्यादा हो सकती थीं, लेकिन यह सच में एक खूबसूरत बात थी… वह जंग ज़ोरों पर थी। प्लेन मार गिराए जा रहे थे और यह पाकिस्तान और भारत थे।
ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने शांति समझौते में बीच-बचाव के लिए अपनी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, कि मैंने उन दोनों से फ़ोन पर बात की, और मैं उन्हें थोड़ा-बहुत जानता था। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छी तरह जानता था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, और मैंने कहा कि सुनिए, अगर आप इसे सुलझा नहीं पाए तो मैं आप दोनों के साथ ट्रेड डील नहीं करूंगा और अचानक, हमने एक डील कर ली।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि मैंने कहा कि अगर तुम लड़ोगे, तो मैं तुम्हारे दोनों देशों पर 200 परसेंट टैरिफ लगा दूंगा। वे दोनों लड़ना चाहते थे। लेकिन जब पैसे की बात आई, तो यह पैसे जैसा कुछ नहीं था। जब बहुत सारा पैसा खोने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, 11 जेट मार गिराए गए। बहुत महंगे जेट थे।