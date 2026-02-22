अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को दिया बड़ा ऑफर, बोले-‘100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए’

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने रविवार को एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) और ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) को सीएम पद ऑफर किया है। उन्होंने कहा, कि ‘दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी 100 विधायक लाइए और सीएम जाइए। इस दौरान अखिलेश ने शंकराचार्य प्रकरण को लेकर भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिस तरह शंकराचार्य के साथ व्यवहार कर रही है। जनता उसका जवाब देगी।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि हम पहले भी डिप्टी सीएम कैशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) को सीएम पद का ऑफर दे चुके हैं। चलों एक बार फिर दे देते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya) और ब्रजेश पाठक में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। इससे अच्छा ऑफर उन्हें कही नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) इससे पहले भी कई बार केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) को सीएम पद का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) को भी सीएम पद ऑफर किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केशव और ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) इस पर कैसे और क्या प्रतिक्रिया देंगे।

शंकराचार्य प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शंकराचार्य प्रकरण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बताइए, शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? जिस समय शिखा को पकड़कर अपमानित किया जा रहा था, उस समय यह लोग कहां थे? हमारी सनातनी व्यवस्था में किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया, लेकिन ये पहली बार हुआ।

अखिलेश ने 20 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए शंकराचार्य के अपमान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कि शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए किसको ढूंढकर लाए? रामभद्राचार्य जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यह उनका चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने रामभद्राचार्य पर दर्ज 420 का मुकदमा वापस लिया था. मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था।’

योगी सरकार पर बोला तीखा हमला

योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बचने वाली नहीं है, जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया है और अब सिर्फ वोट डालने का इंतजार कर रही है। उन्होंने पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत किया और एआई समिट से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री की जापान यात्रा, धार्मिक नेताओं के अपमान और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।अखिलेश ने कहा कि जैसे-जैसे जनता की पीड़ा बढ़ रही है, वैसे-वैसे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (PDA) गठबंधन मजबूत हो रहा है।