अखिलेश यादव बोले- श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे

Shri Kedareshwar Mahadev Temple: दुनियाभर के राम भक्तों की नजरें आज अयोध्या के राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर टिकी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में वह श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजारोहण करेंगे। इस बीच सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इटावा के 'श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का निर्माण पूरा होने के बाद अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प पूरा करने की बात कही है।

पढ़ें :- SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

इटावा में ‘केदारेश्वर महादेव मंदिर’ का निर्माण सपा अखिलेश यादव ही करवा रहे हैं। इस मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर जैसी ही है। जिस तरह उत्तराखंड केदारनाथ के सामने नंदी विराजमान हैं, वैसे ही इसके सामने भी नंदी को स्थापित किया गया है। अखिलेश ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन ‘श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर’ के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे।”

यूपी के पूर्व सीएम ने आगे लिखा, “आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरनेवाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो ये है कि हम सब तो ईश्वर के बनाएं मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें!”

