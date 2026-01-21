  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-‘मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा’

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-‘मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा’

सीओ अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary) के खिलाफ FIR के आदेश के बाद संभल के CJM विभांशु सुधीर (CJM Vibhanshu Sudhir) के ट्रांसफर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। सीओ अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary) के खिलाफ FIR के आदेश के बाद संभल के CJM विभांशु सुधीर (CJM Vibhanshu Sudhir) के ट्रांसफर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे।

पढ़ें :- शंकराचार्य की पदवी व अधिकारियों के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रखा अपना पक्ष, बोले- लेंगे लीगल एक्शन

लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को सपा के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)  ने अपने सांसदों से आगामी चुनावी रणनीति और संगठन मजबूत करने की चर्चा की। हर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने सांसदों में कहा था कि यह 37 सांसद 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा'

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि...

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति का किया आत्मीय स्वागत

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और...

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु...

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती..., द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप...

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी...

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को हो सकता है 1000 करोड़ सें ज्यादा के राजस्व का नुकसान

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को...