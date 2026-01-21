CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-‘मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा’

प्रयागराज। सीओ अनुज चौधरी (CO Anuj Chaudhary) के खिलाफ FIR के आदेश के बाद संभल के CJM विभांशु सुधीर (CJM Vibhanshu Sudhir) के ट्रांसफर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के बुद्धिजीवी और जज खुद इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को सपा के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने सांसदों से आगामी चुनावी रणनीति और संगठन मजबूत करने की चर्चा की। हर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने सांसदों में कहा था कि यह 37 सांसद 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे।