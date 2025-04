Kesari Chapter 2 देखने वालों से हाथ जोड़कर अक्षय कुमार ने की अपील, कहा – उसे मिस मत करना

Kesari Chapter 2: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के साथ पहुंचे। जहां अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी नई फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2’ देखने वालों से हाथ जोड़ कर एक अनुरोध किया। स्क्रीनिंग में मौजूद पैपराजी से बात करते हुए अक्षय ने उनसे फिल्म के पहले 10 मिनट को ध्यान से देखने के लिए कहा है। एक्टर का ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपने फैंस से रिक्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा को लेकर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है। 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी ‘केसरी चैप्टर 2’ के लीड एक्टर अक्षय कुमार ने दर्शकों से अनुरोध करते हुए कहा, ‘जो फिल्म है, जितने भी लोग आएंगे इस फिल्म को देखने, मेरी उनसे हाथ जोड़ कर बिनती है कि इस फिल्म को जब देखने आए तो इसकी शुरुआत मत मिस कीजिएगा।

“Don’t miss the beginning of this film, it's very important. The first ten minutes are key to the entire experience.”

