अक्षय कुमार ने परेश रावल पर 25 करोड़ का ठोका मुकदमा, जाने बड़ी वजह

‘हेरा फेरी’ के फैंस सालों से इसके तीसरे पार्ट की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, जैसे ही ‘हेरा फेरी 3’ का ऐलान हुआ, फ्रेंचाइजी में ‘बाबूराव’ का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले परेश रावल ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके इस कदम से करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है। अब सीनियर एक्टर पर मेकर्स ने लीगल केस कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने फिल्म को हुए नुकसान के चलते परेश रावल को 25 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेज दिया है। परेश रावल पर फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ को बीच में छोड़कर जाने के लिए ‘अनप्रोफेशनल कंडक्ट’ का आरोप लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीनियर एक्टर ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी।

बता दें कि इस साल अप्रैल में परेश, अक्षय और सुनील शेट्टी ने प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। खिलाड़ी कुमार ने प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से फिल्म के लीगल राइट्स खरीद लिए थे और खुद अपने बैनर तले इसका निर्माण कर रहे थे।

Cape of Good Films sues #PareshRawal for ₹25 Cr over ‘Hera Pheri 3’ exit!

The production house alleges unprofessional conduct after the veteran actor walked out midway through the project.

