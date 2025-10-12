Filmfare Awards 2025 : 6वीं बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने पर यूजर के निशाने पर आलिया भट्ट , बोले ‘ क्या वह इसकी हकदार थीं?

बीते कल यानि शनिवार को बॉलीवुड का दिग्गज अवार्ड्स 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 गुजरात के अहमदाबाद में सम्पन्न हुआ। इस पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही एक ही फिल्म किरण राव की ‘लापता लेडीज़’ जिसने 13 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया। यह अब तक की किसी भी फिल्म को मिले सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद ‘लापता लेडीज़’ को एक्टिंग की किसी भी कैटेगिरी में अवॉर्ड नहीं मिला।

वहीं दूसरी ओर, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने इस साल के बड़े एक्टर्स अवार्ड अपने नाम किए। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता. यह जीत सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं थी बल्कि इतिहास रचने वाला पल था. आलिया अब तक के 6 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुकी हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है.

काजोल और नूतन का टूटा रिकॉर्ड

इससे पहले, यह रिकॉर्ड काजोल और नूतन के नाम था, जिन्होंने पांच-पांच बार यह सम्मान हासिल किया था। आलिया ने अब दोनों को पीछे कर दिया। इससे पहले वह ‘उड़ता पंजाब’, ‘राज़ी’, ‘गली बॉय’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ और ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के लिए यह अवॉर्ड जीत चुकी हैं। बता दें कि आलिया भट्ट लगातार 6 बार अवार्ड जीती हैं जिसके बाद अब नेटिज़न के निशाने पर आ गयी हैं।

इंटरनेट पर छिड़ी बहस

आलिया की यह ऐतिहासिक जीत सोशल मीडिया पर हर किसी को पसंद नहीं आई। कई लोगों ने कहा कि आलिया की कुछ जीतें उनके एक्टिंग से ज़्यादा ‘फिल्म इंडस्ट्री के झुकाव’ की वजह से हैं. एक Reddit यूज़र ने लिखा, ‘उन्हें लगातार दो अवॉर्ड देने पर आलोचना हुई थी. लगा था इस बार किसी नए कलाकार को मौका मिलेगा, लेकिन फिर से वही आलिया!.’ दूसरे ने मजाकियां अंदाज में कहा, ‘अब तो बाकी एक्ट्रेस को नॉमिनेट करना बंद कर दो. सीधा कह दो बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी आलिया भट्ट!.’ कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि आलिया भले ही मॉडर्न दौर की स्टार हों, लेकिन वह श्रीदेवी, माधुरी या वहीदा रहमान जैसी लेजेंड्स के लेवल की नहीं हैं. एक यूज़र ने कहा, ‘आज भी जब कोई बेहतरीन एक्ट्रेस की बात होती है, लोग श्रीदेवी या माधुरी का नाम लेते हैं. आलिया उस लिस्ट में नहीं आतीं.’

फिल्म ‘जिगरा’ का हाल

जिस फिल्म जिगरा के लिए आलिया ने यह अवॉर्ड जीता, उसका निर्देशन वसन बाला ने किया था. इसमें वेदांग रैना उनके साथ लीड रोल में थे. फिल्म में आलिया एक साहसी बहन की भूमिका निभाती हैं जो अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए हर हद पार कर जाती है।