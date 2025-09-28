Filmfare Awards 2025 Nomination : 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के नॉमिनेशंस का एलान, ‘लापता लेडीज’ को 24 नामांकन, देखें लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट (70th Filmfare Awards Nominations List) सामने आ गई है। इस बार अवॉर्ड्स का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में होगा। सामने आई अवॉर्ड्स की नामांकन लिस्ट में किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' (Lapata Ladies) ने बाजी मारी है।

संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट (70th Filmfare Awards Nominations List) सामने आ गई है। इस बार अवॉर्ड्स का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में होगा। सामने आई अवॉर्ड्स की नामांकन लिस्ट में किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म ‘लापता लेडीज’ (Lapata Ladies) ने बाजी मारी है। इसे करीब 22 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जो सबसे ज्यादा नामांकन हैं। इसके बाद ‘स्त्री 2’ (Stree 2) और ‘मैदान’ को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं।

कब होगा आयोजन?

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (Filmfare Awards) का आयोजन 11 अक्तूबर को आयोजन होगा। कई फिल्मी सितारे इस अवॉर्ड फंक्शन को खास बनाएंगे। बता दें कि अवॉर्ड समारोह में साल 2024 में रिलीज फिल्मों, सितारों, कलाकारों, निर्देशकों और तकनीशियनों को सम्मानित किया जाएगा। अवॉर्ड्स को होस्ट करण जौहर करेंगे।

यहां देखिए 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट:

बेस्ट फिल्म
आर्टिकल 370
भूल भुलैया 3
किल
लापता लेडीज
स्त्री 2

बेस्ट डायरेक्टर
आदित्य सुहास जंभाले (आर्टिकल 370)
अमर कौशिक (स्त्री 2)
अनीस बज्मी (भूल भुलैया 3)
किरण राव (लापता लेडीज)
निखिल नागेश भट्ट (किल)

बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवॉर्ड्स
आई वॉन्ट टू टॉक (शूजीत सरकार)
लापता लेडीज (किरण राव)
मैदान (अमित रवीन्द्रनाथ शर्मा)
मेरी क्रिसमस (श्रीराम राघवन)
द बकिंघम मर्डर्स (हंसल मेहता)

बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल (मेल)
अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)
अजय देवगन (मैदान)
अक्षय कुमार (सरफिरा)
रितिक रोशन (फाइटर)
कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)
राजकुमार राव (स्त्री 2)

बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवॉर्ड (मेल)
अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)
प्रतीक गांधी (मडगांव एक्सप्रेस)
राजकुमार राव (श्रीकांत)
रणदीप हुड्डा (स्वातंत्र्य वीर सावरकर)
स्पर्श श्रीवास्तव (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल (फीमेल)
आलिया भट्ट (जिगरा)
करीना कपूर खान (क्रू)
कृति सेनन (तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया)
श्रद्धा कपूर (स्त्री 2)
तब्बू (क्रू)
यामी गौतम (आर्टिकल 370)

बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवॉर्ड (फीमेल)
आलिया भट्ट (जिगरा)
करीना कपूर खान (द बकिंघम मर्डर्स)
नितांशी गोयल (लापता लेडीज)
प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)
विद्या बालन (दो और दो प्यार)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल)
पंकज त्रिपाठी (स्त्री 2)
परेश रावल (सरफिरा)
आर माधवन (शैतान)
राघव जुयाल (किल)
रवि किशन (लापता लेडीज)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल)
अहिल्या बामरू (आई वॉन्ट टू टॉक)
छाया कदम (लापता लेडीज)
जानकी बोदीवाला (शैतान)
माधुरी दीक्षित (भूल भुलैया 3)
प्रियामणि (आर्टिकल 370)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम
बैड न्यूज (प्रेम और हरदीप, रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, लिजो जॉर्ज-डीजे चेतस, करण औजला और अभिजीत श्रीवास्तव)
भूल भुलैया 3 (प्रीतम, तनिष्क बागची, अमाल मलिक, सचेत-परंपरा, आदित्य रिखारी, लिजो जॉर्ज-डीजे चेतस)
लापता लेडीज (राम संपत)
मैदान (ए आर रहमान)
स्त्री 2 (सचिन-जिगर)
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (तनिष्क बागची, सचिन-जिगर, मित्राज)

बेस्ट लिरिक्स
कौसर मुनीर (सरफिरा – चंदू चैंपियन)
प्रशांत पांडे (सजनी – लापता लेडीज)
सिद्धांत कौशल (निकट – किल)
स्वानंद किरकिरे (धीमे धीमे – लापता लेडीज)
वरुण ग्रोवर (रात अकेली थी – मेरी क्रिसमस)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
अरिजीत सिंह (सजनी – लापता लेडीज)
जावेद अली (मिर्जा – मैदान)
करण औजला (तौबा तौबा – बैड न्यूज)
पवन सिंह (आयी नई – स्त्री 2)
सोनू निगम (मेरे ढोलना – भूल भुलैया 3)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
अनुमिता नदेसन (तेनु संग रखना – जिगरा)
मधुबंती बागची (आज की रात – स्त्री 2)
रेखा भारद्वाज (निकट – किल)
शिल्पा राव (इश्क जैसा कुछ – फाइटर)
श्रेया घोषाल (धीमे धीमे – लापता लेडीज)

बेस्ट स्टोरी
आकाश कौशिक (भूल भुलैया 3)
आदित्य धर और मोनाल ठाकर (अनुच्छेद 370)
निखिल नागेश भट्ट (किल)
नीरेन भट्ट (स्त्री 2)
प्रतीक वत्स, शुभम और दिबाकर बनर्जी (LSD 2)

बेस्ट स्क्रीनप्ले
आदित्य धर, आदित्य सुहास जंभाले, मोनाल ठाकर और अर्जुन धवन (आर्टिकल 370)
नीरेन भट्ट (स्त्री 2)
स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
निखिल नागेश भट्ट (किल)
कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट डायलॉग
नीरेन भट्ट (स्त्री 2)
रितेश शाह (मैदान)
स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
रितेश शाह (आई वॉन्ट टू टॉक)
कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले
रितेश शाह (आई वॉन्ट टू टॉक)
सैविन क्वाड्रास, अमित रवींद्रनाथ शर्मा, अमन राय, अतुल शाही (मैदान)
श्रीराम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूजा लाधा सुरती, अनुकृति पांडे (मेरी क्रिसमस)
आमिल कीयान खान (शैतान)
जगदीप सिद्धु, सुमित पुरोहित (श्रीकांत)

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर
ए आर रहमान (मैदान)
डेनियल बी. जॉर्ज (मेरी क्रिसमस)
केतन सोढ़ा (द बकिंघम मर्डर्स)
केतन सोढ़ा (किल)
राम संपत (लापता लेडीज)

इसके अलावा बेस्ट डेब्यू एक्टर (मेल और फीमेल) एवं बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के नॉमिनेशन इस प्रकार हैं:

View this post on Instagram

 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

View this post on Instagram

 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
